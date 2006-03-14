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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۵۶

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين و سرخط مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به شرح زير است:

-منابع فلسطيني و صهيونيستي اعلام كردند روز يكشنبه شيمون پرز مرد دوم حزب كاديما با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درامان با يكديگر ديدار كردند.

-جلال طالباني رئيس جمهوري عراق، احزاب و گروه هاي سياسي را به سرعت بخشيدن درروند تشكيل دولت تشويق كرد.

-اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد آمريكا از مدت ها پيش در تلاش است تا شمار نظاميان آمريكايي را درعراق كاهش دهد.

-ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در اولين مرحله از سفردوره اي خود به كشورهاي اروپايي عصر روزگذشته وارد وين شد.

-حسني مبارك رئيس جمهوري مصر روزگذشته با پاپ بنديكت شانزدهم در مورد مسائل عراق مذاكره كرد. 

-جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به مدت يكسال ديگر تحريم ها عليه ايران را تمديد كرد. 

کد مطلب 302989

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