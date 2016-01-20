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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۱

هفته بیست و دوم لیگ دسته اول؛

شکست بدموقع پیکان برابر تیم بوشهری/ فجرسپاسی به صدر نزدیک شد

شکست بدموقع پیکان برابر تیم بوشهری/ فجرسپاسی به صدر نزدیک شد

صدرنشین رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور برابر تیم ایرانجوان بوشهر یک شکست سنگین را متحمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز چهارشنبه پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم پیکان که با اختلاف خوبی صدرنشین بود برابر نماینده بوشهر شکست سنگینی را متحمل شد.

فجرسپاسی شیراز که فاصله اش در هفته های گذشته با صدر جدول زیاد شده بود از شکست پیکان بهترین استفاده را برد و با پیروزی برابر پاس همدان به صدرنشین چسبید تا هفته های باقی مانده رقابت فشرده ای با پیکان داشته باشد.

در دیدارهای برگزار شده عصر چهارشنبه نتایج زیر بدست آمد:

* ماشین سازی تبریز ۲ - فولاد یزد صفر
* مس رفسنجان صفر - خیبرخرم آباد یک
* پارسه تهران یک - آلومینیوم اراک یک
* گل گهرسیرجان یک - آلومینیوم هرمزگان یک
* گیتی پسند اصفهان یک - شهرداری اردبیل صفر
* فجرسپاسی شیراز یک - پاس همدان صفر
* داماش گیلان صفر - مس کرمان ۲
* نساجی قائمشهر یک -  نفت آبادان ۴
* ایرانجوان بوشهر ۳ - پیکان یک
* نفت مسجد سلیمان صفر - خونه به خونه بابل صفر

در جدول رده‌بندی این مسابقات تا پایان هفته بیست و دوم تیم فوتبال پیکان با ۴۴ امتیاز در صدر جدول است. فجرسپاسی با ۴۳ امتیاز دوم است، تیم های مس کرمان با ۴۰ ، خونه به خونه ۳۷ امتیاز و نفت آبادان با ۳۱ در رده های سوم تا پنجم قرار گرفته اند. در قعر جدول نیز تیم داماش با ۲۱ امتیاز در رده هجدهم قرار دارد، آلومنیوم هرمزگان با ۲۰ امتیاز نوزدهم و تیم فولاد یزد با ۲۰ امتیاز در رده بیستم قرار دارد.

رقابت های این فصل لیگ دسته اول باشگاه های کشور با حضور ۲۰ تیم در یک گروه برگزار خواهد شد و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات لیگ برتر صعود خواهند کرد.

کد مطلب 3029908
رضا خسروي

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