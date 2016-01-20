اقدامات مهم وزارت صنعت برای صادرات محصولات کشاورزی به روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش استانداران و فرمانداران کل کشور در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان اظهار داشت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داشتیم از عید به این پیروزی در خصوص برجام دست یابیم، به همین منظور مشغول رایزنی با مشاوران و برخی وزرای مرتبط با فعالیت های اقتصادی بودیم و سیاست‌هایمان را تنظیم کردیم.

وی افزود: در ملاقات با مقامات خارجی هم اعلام کردیم که همکاری ها باید استراتژیک و بلندمدت و متکی بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد.

نعمت زاده با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری ها با هدف صادرات ادامه داد: سال ها از غافله فناوری های جهان عقب ماندیم و باید هر چه سریعتر به نوسازی نرم افزاری و سخت افزاری صنایع اقدام کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توجه وزارت صنعت به مسائل زیست محیطی تصریح کرد: در همین راستا تاکید داریم که تکنولوژی و فناوری که وارد کشور می شود باید بر مبنای استانداردهای یورو ۶ باشد.

وی با انتقاد از موانع موجود بر سر راه کشور گفت: ستاد تسهیل تولید با پیگیری و همت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و به صورت هفتگی گزارش عملکرد آن خدمت رئیس جمهور ارائه می شود.

نعمت زاده حدود ۸۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی را ناشی از کمبود منابع مالی تولیدکنندگان خواند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمهیدات وزارت صنعت برای صادرات به روسیه توضیح داد: در همین راستا ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق تسهیلات صادراتی در اختیار صادرکنندگانی که صرفا به روسیه صادرات انجام می دهند، قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: همچنین به منظور رونق کشتیراتی به سمت شمال و بندر آستاراخان یارانه به شرکت کشتیرانی اختصاص دادیم و مقرر شده کانتینرهایی با قابلیت حمل میوه و تره بار تهیه شود.

نعمت زاده اضافه کرد: علاوه بر این در راستای توسعه تجارت با روسیه با هواپیمایی تابان مذاکره کردیم تا هواپیماهایی مستقیم از تهران به مقصد مسکو یا آستاراخان پرواز کند و فعلا از محل یارانه صادرات با آنها قرارداد امضا کرده ایم و قرار است علاوه بر این هفته ای دو نوبت هواپیماهای باری از جیرفت و شمال خوزستان مستقیم به سمت مسکو و آستاراخان حرکت کند. مبادلات شهرهای شمالی نیز از طریق کشتی انجام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عدم وجود شرکت های کشاورزی قوی و باسابقه اذعان کرد: باید شرکت های صادراتی کشاورزی قوی و توانمند شکل بگیرد که در این راستا استانداران می توانند نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین از صدور مجوز صادرات لبنیات به روسیه خبر داد و گفت: طی یکی دو هفته آینده مجوز صادرات مرغ هم صادر خواهد شد.

نعمت زاده در خصوص تعرفه صادرات نیز اظهار کرد: کارگروه هایی میان جمهوری اسلامی و اوراسیا تشکیل شده، این کارگروه در خصوص کاهش تعرفه ها به صورت موقت به توافق هایی دست یافته است.