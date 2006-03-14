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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۱

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:

ايران:
آغاز دوره پركار براي ديپلمات هاي ايراني
روس ها اختلافات درون شوراي امنيت را علني كردند
سازمان نظامي مهندسي فناوري اطلاعات تشكيل مي شود

آفتاب:
دعوت احمدي نژاد و لاريجاني به مجلس
رد پيشنهاد 290 ميلياردي
جنگ پرچم ها در ونزوئلا

آفرينش:
تاريخ اعلام نتايج آزمون معادل فرهنگيان
وزير اقتصاد و دارائي: بدون درآمدهاي نفتي هم قادر به اداره كشور هستيم
18 ميليون بسيجي آماده دفاع از نظام هستند

اعتماد ملي:
آمادگي ايران براي مقابله با تحريم اقتصادي
چهارشنبه سوري ميراث كهن ايرانيان
مراسم قسامه براي پرونده قتل دختر 11 ساله

ابرار:
آغاز پرداخت وام ازدوج شهرداري از 15 فروردين
وزير فرهنگ و ارشاد : موسيقيدانان به كمك وزارت ارشاد بيايند
احمدي نژاد خطاب به ديپلمات هاي ايراني در سراسر جهان: خود را براي دوره اي پركار آماده كنيد

ابتكار:
احمدي نژاد در جمع سفراي ايران در كشورهاي جهان: عقب نشيني نمي كنيم
اظهارات وزير خارجه انگليس درباره ايران: فشار مي آوريم اما حمله نمي كنيم
4 / 19 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي

اقتصاد پويا:
رئيس جمهور امروز در گلستان است
رئيس جمهور احمدي نژاد در همايش سالانه سفيران و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي : صلح و آرامش جهاني را مي خواهيم ولي تحميل را نمي پذيريم
سهام عدالت براي مردم مثل گاو شيرده است ، نبايد براي گوشتش آن را كشت

اسرار:
ديدار با عروس شهرها در نوروز
كاهش قيمت سيم كارت تلفن همراه
آغاز جنگ رواني عليه ايران

اعتماد:
شادي ، آري انفجار و خشونت ، نه
حميله كديور : بسياري اززنان حقوق خود را نمي شناسند
خاتمي: كمترين حساسيت امام (ره) به ظواهر دين بود

جهان اقتصاد:
مردم قدرت خريد ندارند
بانك هاي دولتي در سال 85 زيان ده مي شوند
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد: بازبيني طرح روسيه بر اساس شرايط پيش آمده

جوان:
دارائي حساب ذخيره ارزي دو برابر شد
رئيس جمهور در همايش سالانه سفيران جمهوري اسلامي : ايران هيچ نظم ظالمانه اي را نمي پذيرد
برنامه سازمان ملي جوانان و شهرداري تهران براي تسهيل ازدواج

جمهوري اسلامي :
ناكامي آمريكا در همسو كردن اعضاي شوراي امنيت براي مقابله با برنامه هسته اي ايران
دولت مكلف به تامين 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس براي ناوگان شهري شد
گزارش روزنامه جمهوري اسلامي از پيامدها و رفتارهاي پرخطر آخرين چهارشنبه سال: چهارشنبه سوزي!

جام جم:
لاوروف از مذاكرات ايران و روسيه و حل احتمالي پرونده هسته اي ايران مي گويد؛ تهران – مسكو: يك در برابر يك
چهارشنبه آخر سال را تلخ نكنيد
10 درصد اعتبارات استاني براي طرح هاي فرهنگي

خبر:
واگذاري 5/1 ميليون سيم كارت تاليا در تهران و شهرستانها
هشدار وزارت بهداشت در زمينه آسيب هاي ناشي از مراسم چهارشنبه سوري
اختصاص 28 ميليارد تومان براي بيمه بازنشستگان

حيات نو:
25 اسفند زمان تشكيل پارلمان عراق
"هوو" جانشين "شام عروسي" در اكران نوروزي
وزير خارجه روسيه خبر داد: دور جديد مذاكرات تهران – مسكو

دنياي اقتصادي:
تحليل جديد اكونوميست از وضعيت صنعت نفت و گاز ايران
قانون جديد بازار سرمايه ابهام دارد
خصوصي سازي و سهام عدالت را با هم جلو مي بريم

توسعه:
بحران آب در تهران جدي است
ضرب الاجل 14 روزه شوراي امنيت براي ايران
آغاز به كار اجلاس "دي هشت" در تهران

شرق:
20 هزار ميليارد تومان ثروت دانشگاه آزاد
خاكسپاري 3 شهيد در دانشگاه شريف
انتقاد وزير اقتصاد از مجلس

سياست روز:
زمين خواري انگليسي ها در اصفهان
چهارشنبه سوري آمد مبادا پشيمان شويم
ساخت اولين كشتي "اقيانوس پيما" به دست متخصصان داخلي

صداي عدالت:
چهارشنبه سوري، آميزش آتش و شادماني
كشته شدن 1471 نفر در 9669 تصادف نوروز گذشته
سنتي كه هيچ گاه فراموش نمي شود؛ زردي من از تو، سرخي تو از من

عصر اقتصاد:
بيمه بيكاري براي كارگران قرارداد موقت برقرار مي شود
نقدي بر وام 10 ميليوني مسكن
آينده بورس از نظر مستخدمين حسيني

كيهان:
قاچاق سوخت با قطار
ثبات ايران، امنيت بازار انرژي
احمدي نژاد : براي دستيابي به آرمان ها نيازمند ايستادگي بر اصول هستيم

كارو كارگر:
ازسرگيري مذاكرات هسته اي تهران – مسكو
روايت تفريح عده اي كه مرگ ديگران را رقم مي زنند
دكتر رزاقي: حداقل دستمزد با شعار عدالت محوري هم خواني ندارد

همشهري:
رئيس جمهوري : به دنبال تنش نيستيم ولي تحميل را نمي پذيريم
هيئت وزيران امروز به گلستان مي رود
5 ميليارد دلار براي توسعه حمل و نقل عمومي

همبستگي:
مجازات سوءاستفاده كنندگان از آئين هاي چهارشنبه سوري
بازرسان آژانس امروز در تهران
چهارشنبه سوري، جشن ملي يا شب اضطراب و دلهره

هدف و اقتصاد:
تركان: توسعه پارس شمالي و خط لوله صلح همزمان انجام مي شود
اساسنامه شركت هاي بورسي بايد به تصويب برسد
بانك ها سال آينده زيان مي دهند

کد مطلب 302991

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