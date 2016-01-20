به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بسیج، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور در پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهید مطهری در مسجد منشور و حوزه مقاومت خواهران ۲۱۸ ناحیه سلمان تهران بزرگ با مسئولین و اعضاء شورای این پایگاه و حوزه دیدار و آنها گزارش مفصلی از فعالیت های خود ارائه کردند.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز بیش از ۳۷ سال است که ملت ایران در مقابل هجوم تمام عیار قدرت ها ایستاد گی می کند، گفت: اگر ملت ایران این چنین در مقابل ابزارها، امکانات، تجهیزات و فشارهای همه جانبه مستکبرین دوام آورده، ثمره تلاش هایی است که بسیجیان ایثار گرانه و خالصانه در راه خدا انجام می دهند.

وی افزود: درهمه پایگاه های مقاومت بسیج فعالیت هایی انجام می شود که وقتی در سراسر کشور این کارها در کنارهم قرار می گیرد قدرت بزرگی را تولید می کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: همان طور که در نامه اخیر مقام معظم رهبری آمده است، مستکبرین جز زبان زور نمی فهمند.

سردار نقدی با اشاره به اینکه مستکبرین و زور مداران تمام منافع و سرمایه های دنیا را به نفع خود مصادره می کنند، اظهار داشت: اگر قدرتمند نباشیم مستکبرین و زورگویان همان بلایی را که بر سر ملت های دنیا آورده اند بر سر ما هم خواهند آورد و ثروت و سرمایه ملت ایران را به تاراج می برند.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج خاطر نشان کرد: لغو تحریم بانک سپه و باز پس گیری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران پس از ۳۶ سال نشان داد که آمریکا جز زبان زور نمی فهمد.

وی ادامه داد: این پول مربوط به بیانیه الجزایر بوده و هنوز بعد از ۳۶ سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار آن، باید برگردانده شود؛ آمریکا پس از سالها مذاکره، بحث و پیگیری از طریق دادگاه لاهه و رایزنی های مختلف حاضر نشده آن را مطابق تعهد خود بازگرداند.

سردار نقدی تاکید کرد: باز پس گیری این مبلغ در قبال آزادی جاسوس آمریکایی انجام شده و ربطی به جریان مذاکرات ندارد.

وی ادامه داد: راه گرفتن حق از مستکبرین، قدرتمند شدن است و باید هر روز قوی تر و قوی تر شویم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه ایجاد پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت آنها به نوعی ایجاد قدرت می کند خاطر نشان کرد: وقتی مردم بر اساس اعتقاد و باور دور هم جمع می شوند و با یک هدف، کاری را دنبال می کنند قدرتی بزرگ تولید می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج افزود: مردم با عضویت و فعالیت در بسیج اعتماد به نفس ملی پیدا می کنند و ترس و ضعف نفس از آنها دور می شود.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه هر فردی از خواهران بسیجی برای حفظ دین و ارزش ها سختی و مشقت های زیادی تحمل می کند گفت: خدا این تلاش و مجاهدت را می بیند و نتیجه اش را با عنایت و لطف به ملت ایران باز می گرداند.

وی خاطر نشان کرد: در حساس ترین شرایطی که دشمن برای تحقیر ملت ایران برنامه ریزی کرده بود با اراده و خواست خدا، پنج یا شش نیروی پاسدار ۱۰ تفنگدار متجاوز آمریکایی را در خلیج فارس دستگیر می کنند و با عنایت خدا نقشه های دشمن نقش بر آب شد.

سردار نقدی تاکید کرد: دستگیری این ۱۰ تفنگدار آمریکایی حجت خدا بر مردم ایران بود و ثابت کرد که خدا با ملت ایران است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در پایان سخنان خود فعالیت بسیج در عرصه حجاب و عفاف را بسیار مفید و تعیین کننده دانست و افزود: هیچ ثوابی از این بالاتر نیست که با هدایت و اقناع خواهران بسیجی خانمی که بد حجاب بوده، حجاب و پوشش اسلامی را انتخاب کند.