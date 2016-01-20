مدیرکل جدید راه و شهرسازی گلستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، عصر چهارشنبه، با حضور معاون وزیر راه در اداره سالن کل محیط زیست برگزار شد و طی آن ابراهیم مبارک قدم به عنوان مدیر جدید این دستگاه معرفی شد.

مبارک قدم در این مراسم، راه و زمین را دو پارامتر اصلی توسعه عنوان کرد و با بیان این که گلستان قابلیت های ویژه ای برای توسعه دارد، اظهار کرد: 9 میلیون سفر برون‌شهری در استان گلستان انجام می‌شود و به همین سبب تکمیل کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب از اهداف اصلی ما است.

وی آغاز عملیات اجرایی بزرگراه نوکنده به آشخانه، پیگیری راه‌آهن گرگان به اینچه برون و گرگان به شاهرود را از مهم‌ترین پروژه‌های در دستور کار عنوان کرد و گفت: حفظ و نگهداری پنج هزار کیلومتر راه استان که یک هزار و 500 کیلومتر آن در مناطق کوهستانی وجود دارد نیازمند نوسازی و بهسازی امکانات و راهدارخانه‌ها است که باید به آن توجه ویژه شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، تشکیل یگان حفاظت برای جلوگیری از دخل و تصرف در منابع ملی را از برنامه های خود معرفی کرد.

پیش از مبارک قدم، علی بخش رستمی، سمت مدیرکل راه و شهرسازی گلستان را بر عهده داشت.