اعتیاد دسیسه دشمنان برای تباهی جوانان ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری عصر سه شنبه در هشتمین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر میامی به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهرستان، ضمن بیان اینکه نجات انسان‌ها در تمام ادیان الهی به آن اشاره‌شده است و با اقدامات مناسب و هدایت گونه می‌توانیم جان انسان‌ها را نجات دهیم، ابراز داشت: جامعه‌ای سالم، شاداب و موفق خواهد بود که به‌دور از هرگونه اعتیاد باشد و وظیفه همه ما است که برای کاهش اعتیاد در جامعه تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اعتیاد به مواد مخدر از بزرگترین مشکلات جامعه کنونی ما است، گفت: حرکت بسیجی‌وار و گسترده در راستای مقابله با مواد مخدر و جنگ نرم استکبار و حضور پررنگ مردم در کنار مسئولان ذیربط، لازم و ضروری است.

برجام پیام مردم ایران را به دنیا مخابره کرد

معاون فرماندارشهرستان میامی با بیان اینکه اعتیاد دسیسه و نیرنگ دشمنان انقلاب اسلامی است که با آلوده کردن جوانان این مرزوبوم به کشور ما ضربه زده و خانواده‌های معتادان را گرفتار این بلای خانمان‌سوز گرداند، گفت: دشمنان انقلاب با حربه‌های مختلف ازجمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... نتوانستند به این کشور ضربه وارد کنند اما با وابسته کردن جوانان به اعتیاد برنامه‌های بسیار شومی را دارند.

آشوری همچنین به موضوع برجام اشاره‌ کرد و یادآورشد: با اجرای برجام پیام های بسیار خوبی از ایران به دنیا مخابره شد و در عرصه های مختلف سیاسی و بین‌المللی ایران به حقوق قانونی خود دست پیدا خواهد کرد.

وی افزود: برجام نتیجه مقاومت و ایستادگی همه ملت بزرگوار ایران اسلامی بود که در نهایت به اثبات حقانیت این ملت آزاده در بین جهانیان منجر شد.

فرهنگ سازی نخستین راه مقابله با اعتیاد

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی و عضو ستاد فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان میامی نیز در این نشست، ضمن اشاره به لزوم فرهنگ سازی در مقابله با پدیده اعتیاد به‌ویژه در بین نسل جوان جامعه، گفت: شیوه های فرهنگی بهتری اقدام برای مبارزه با موادمخدر در جامعه به شمار می روند.

مهدی رضایی بیان داشت: ما در دوره ای زندگی می‌کنیم که شاهد پیوند میان زنجیره‌های مختلفی از مشکلات اجتماعی با یکدیگر هستیم پس ‌معضلی همچون اعتیاد به مصرف مواد مخدر با بیکاری، فقر، ‌طلاق و فرار از خانه ارتباط نزدیک پیدا می‌کند و چرخه و زنجیره ای از آسیب شکل می گیرد که بیرون آمدن از ‌آن بسیار دشوار خواهد بود.

وی افزود: در کمیته پیشگیری و فرهنگی می بایست به ارتقاء سطح کیفی امورات مرتبط با فرهنگ سازی و پدیده های اجتماعی مانند اعتیاد بپردازند و برای موفقیت، برنامه ای منسجم، نظام مند و هدفمند را دنبال کنند.

رضا مهدیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی میامی نیز در این نشست به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با ایام‌الله دهه فجر اجرای جشن‌های انقلاب، نمایشگاه‌های عکس و نشریات سال ۵۷، اجرای مسابقات فرهنگی و ... در شورای کمیته فرعی مبارزه با مواد مخدر برگزار خواهد شد.