بخش پوستر تئاتر فجر افتتاح شد/ معاون هنری وزیر ارشاد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۳۰ دی ماه مراسم افتتاحیه بخش پوستر و هویت بصری جشنواره بین المللی تتائر فجر در عمارت مسعودیه برگزار شد.

در این مراسم علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی دبیر جشنواره، امیر اسمی دبیر بخش پوستر و هویت بصری، سامان خلیلیان دبیر بخش خیابانی، پریسا مقتدی مدیر تئاتر شهر، افسانه ماهیان، یوسف باپیری، محمد ساربان، علی اصغر دشتی، میلاد نیک آبادی و داوران ایرانی این بخش شامل مهدی پاکدل، پارسوا باشی، قباد شیوا، محسن ولیحی و ... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم که با بیش از یک ساعت تاخیر آغاز شد، امیر اسمی دبیر بخش پوستر و هویت بصری توضیحاتی درباره قسمت های مختلف این بخش و مسابقه پوستر آن ارائه داد و عنوان کرد: قرار است در عمارت مسعودیه به مناسبت افتتاح این بخش یک گالری به مجموعه گالری ها اضافه شود که امروز افتتاح خواهد شد.

در ادامه سعید اسدی دبیر جشنواره ضمن خوشآمدگویی به حضار عنوان کرد: در راستای اهدافی که در این دوره از جشنواره داشتیم به این مساله پرداختیم که گروه‌های نمایشی به معنای واحد کلمه کوچکترین واحد اجرای یک نمایش هستند که البته هر کدام هویت‌های گوناگونی دارند که در همین زمینه توجه به هویت بصری گروه‌های تئاتری در این دوره از جشنواره مورد توجه بخش پوستر قرار گرفته است.

اسدی یادآور شد: نزدیک کردن دیدگاه‌های هنر تئاتر و گرافیک از اهداف ما بوده که بخشی از این مساله در طراحی پوستر جشنواره نیز نمود پیدا کرده است.

وی در پایان صحبت هایش عنوان کرد: در مراسم افتتاحیه جشنواره که فردا پنجشنبه اول بهمن ماه برگزار می شود برگزیدگان بخش عکس، پوستر و نمایشنامه نویسی معرفی خواهند شد.

در ادامه افتتاح گالری عمارت مسعودیه و بخش پوستر این دوره از جشنواره تئاتر فجر با حضور معاون هنری وزارت ارشاد و مدیر کل هنرهای نمایشی افتتاح شد.