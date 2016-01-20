به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش فرمانداران و استانداران کل کشور اظهار داشت: فضای فرهبخش بعد از برجام را تبریک می گویم.

وی افزود: فضایی بعد از برداشته شدن زنجیرها و وزنه های سنگین تحریم در اقتصاد کشور به وجود آمده که اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی تخصیص بهینه منابع محدود را از وظایف مهم دولت خواند و ادامه داد: پرداخت تسهیلات بانکی از محدودیت‌هایی برخوردار است، لذا دولت باید تلاش کند تسهیلات بانکی را به پروژه هایی مناسب و اشتغال‌زا اختصاص دهد. استانداران نیز باید در این مسیر مدیریت کنند و بیشترین حساسیت را داشته باشند.

سیف با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور با مشکل منابع محدود مواجه است، کاهش نرخ تورم از ۴۵ درصد به ۱۳ درصد را از دستاوردهای بزرگ دولت خواند و تصریح کرد: ۴۵ درصد از دارایی های کشور منجمد و بدون حرکت است. تلاش داریم در قالب برنامه ششم بدهی های دولت به نظام بانکی پرداخت شود. علاوه بر این نظام بانکی دارایی های راکد خود را بفروشد.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی دقیق باید از یکسو با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و از سوی دیگر با اصلاح نظام بانکی در راستای خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی تلاش می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی آرامش در بازار بورس را یکی از موضوعات مهم و جدی خواند و گفت: فعال اقتصادی در اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر فعالیت می کند. بازار متلاطم رغبت و انگیزه سرمایه گذار را از بین می برد.

سیف آرامش در بازار ارز را یکی از دستاوردهای دولت خواند و خاطرنشان کرد: علی رغم نوسانات بازار ارز در دولت قبل و ادامه شرایط تحریم در دولت یازدهم با حمایت بانک مرکزی نوسانات بازار ارز کاهش یافت.

وی تصریح کرد: نوسانات بازار ارز طی یکسال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و در سال اول دولت یازدهم نیز نوسانات ۷۵ درصد کاهش یافته بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید به نرخ واقعی ارز در اقتصاد اجازه بروز دهیم، اضافه کرد: نرخ ارزی مفید است که موجب صادرات و تولید شود.

سیف با اشاره به ورود جدی بانک مرکزی به مدیریت بازار پول گفت: بانک مرکزی تلاش دارد تا فعالیت موسسات غیرمجاز را برای همیشه در کشور متوقف کند.

وی افزود: شکل‌گیری یک حرکت غیرمجاز نطفه ای است که گسترش می یابد. تک تک موسسات غیرمجاز با یک شعبه در شهرستان‌ها آغاز کرده اند و با بی تفاوتی مسئولان گسترش یافته اند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند در راستای حل این مشکل اقدامی انجام دهد، توضیح داد: حمایت‌های خوبی از بانک مرکزی صورت گرفته که در صورت ادامه این روند به دستاوردهای مثبتی دست خواهیم یافت.

سیف ادامه داد: استانداران و فرمانداران باید به مردم توضیح دهند که سپردن پول با ۲ تا ۳ درصد سود بیشتر به برخی از موسسات به معنای از بین رفتن سرمایه‌هایشان است.