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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۱۷

رئيس جمهور در بدو ورود به استان گلستان در جمع خبرنگاران؛

سفر به استان گلستان آخرين سفر استاني دولت در سال 84 است / مي خواهيم دسترسي مردم به دولت بيش از هميشه فراهم شود

سفر به استان گلستان آخرين سفر استاني دولت در سال 84 است / مي خواهيم دسترسي مردم به دولت بيش از هميشه فراهم شود

رئيس جمهور با ابراز خوشحالي از اينكه آخرين سفر وي و هيات دولت در سال 84 ختم به استان گلستان شده است اظهار داشت: اميدوارم اين سفر موجب خير و بركت براي مردم اين استان باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان محمود احمدي نژاد پس از ورود به فرودگاه گرگان و در اولين دقايق آغاز سفر خود به استان گلستان با اشاره به اهداف سفرهاي استاني گفت: دولت مصمم است كه همه توان، ظرفيت، اختيارات و امكانات خود را عادلانه توزيع كند.

وي افزود: ما مي خواهيم با مشاهده مناطق مختلف كشور از نزديك و بررسي مسائل مختلف با حضور مردم دسترسي مردم را به بدنه دولت بيش از هميشه فراهم كنيم.

رئيس جمهور پس از تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل (ره) و شهداء در گلزار شهداي گرگان در اجتماع پرشور مردم اين شهر كه از اولين ساعات صبح  امروز در ورزشگاه آزادي تجمع كرده اند حضور يافته و سخنراني خواهد كرد.

کد مطلب 302993

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