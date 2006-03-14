سفر به استان گلستان آخرين سفر استاني دولت در سال 84 است / مي خواهيم دسترسي مردم به دولت بيش از هميشه فراهم شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان محمود احمدي نژاد پس از ورود به فرودگاه گرگان و در اولين دقايق آغاز سفر خود به استان گلستان با اشاره به اهداف سفرهاي استاني گفت: دولت مصمم است كه همه توان، ظرفيت، اختيارات و امكانات خود را عادلانه توزيع كند.

وي افزود: ما مي خواهيم با مشاهده مناطق مختلف كشور از نزديك و بررسي مسائل مختلف با حضور مردم دسترسي مردم را به بدنه دولت بيش از هميشه فراهم كنيم.

رئيس جمهور پس از تجديد ميثاق با آرمانهاي امام راحل (ره) و شهداء در گلزار شهداي گرگان در اجتماع پرشور مردم اين شهر كه از اولين ساعات صبح امروز در ورزشگاه آزادي تجمع كرده اند حضور يافته و سخنراني خواهد كرد.