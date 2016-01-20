جزئیات دستور فوری رئیس سازمان بازرسی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج در حکمی، به دکتر شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا به صورت فوقالعاده عملکرد کل دستگاههای اجرایی و ارگانهای ذیربط را با هدف انجام وظایف مقرر قانونی در مورد کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بررسی و نتیجه را بهصورت مستند گزارش کند.
در حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است:
جناب آقای دکتر نادر شکربیگی
سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان
پیرو بررسیهای انجامشده و اعلام گزارش اولیه به سران قوا و اخذ توضیح از دستگاههای مرتبط مبنی بر عدم ایفای صحیح وظایف دستگاههای متولی در جلوگیری از آلودگی هوا، علیرغم تبیین صریح و مشخص وظایف و تکالیف هر یک از دستگاهها در جهت رفع این معضل در قوانین و مقررات موضوعه، بهموجب این حکم به جنابعالی مأموریت داده میشود بهطور فوقالعاده نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارگانهای ذیربط در راستای تکالیف و وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، با بهرهگیری از همکاری کلیه مدیران و بازرسان سازمان متبوع و همچنین نظرات کارشناسان، مدیران، مسئولان، متخصصین، اساتید دانشگاهها و سایر کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و نیز منابع موثق و استماع نظرات و همچنین ملاحظه اسناد، مدارک و عنداللزوم اخذ تصویر از اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام و نتیجه را بهصورت مستند و مستدل گزارش نمایید.
بدیهی است کل مدیران و مسئولان ذیربط جهت حسن اجرای بازرسی و ارایه به هنگام اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمال همکاری و هماهنگی را معمول خواهند داشت.
نظر شما