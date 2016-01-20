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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۴

آلودگی هوا قضایی شد؛

جزئیات دستور فوری رئیس سازمان بازرسی کشور

جزئیات دستور فوری رئیس سازمان بازرسی کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی فوری عملکرد دستگاه ها در کاهش آلودگی هوا را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج در حکمی، به دکتر شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا به صورت فوق‌العاده عملکرد کل دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط  را با هدف انجام وظایف مقرر قانونی در مورد کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بررسی و نتیجه را به‌صورت مستند گزارش کند.

در حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است:

جناب آقای دکتر نادر شکربیگی

سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان

پیرو بررسی‌های انجام‌شده و اعلام گزارش اولیه به سران قوا و اخذ توضیح از دستگاه‌های مرتبط مبنی بر عدم ایفای صحیح وظایف دستگاه‌های متولی در جلوگیری از آلودگی هوا، علیرغم تبیین صریح و مشخص وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در جهت رفع این معضل در قوانین و مقررات موضوعه، به‌موجب این حکم به جنابعالی مأموریت داده می‌شود به‌طور فوق‌العاده نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط در راستای تکالیف و وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها، با بهره‌گیری از همکاری کلیه مدیران و بازرسان سازمان متبوع و همچنین نظرات کارشناسان، مدیران، مسئولان، متخصصین، اساتید دانشگاه‌ها و سایر کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز منابع موثق و استماع نظرات و همچنین ملاحظه اسناد، مدارک و عنداللزوم اخذ تصویر از اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام و نتیجه را به‌صورت مستند و مستدل گزارش نمایید.

بدیهی است کل مدیران و مسئولان ذی‌ربط جهت حسن اجرای بازرسی و ارایه به هنگام اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمال همکاری و هماهنگی را معمول خواهند داشت.

کد مطلب 3029930

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