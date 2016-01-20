تزریق واکسن تکنولوژی به هند/بازگشت خیبری ها پس از ۲۹ سال

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

بسته خبری امروز نیز حاکی از اتفاقات متعدد از جمله درآمدن اشک پیازکاران جنوب کرمان و خوردن تیر بانوان گوهر تراش دامغانی به سنگ و جکایت سیاه شدن روزگار پل سفید است.

ترمز سامانه اتوبوس های تندرو در رشت کشیده شد

سری به شهر رشت بزنیم، در رشت همه چیز مهیای افتتاح خطوط سامانه اتوبوس های تندرو با عنوان «بی آر تی»است اما اتوبوسی برای افتتاح این خطوط تامین نشده و مشکلات تردد با ناوگان عمومی رشت حالا در ایستگاه تامین اتوبوس متوقف شده است.

اتوبوسرانی رشت ناوگانی مستهلک و فرسوده است و سخن از استهلاک و فرسودگی این ناوگان به حدی است که اکثر شهروندان ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند و تدبیر خطوط بی آر تی و استفاده از ناوگان نو فعلا در ابهام قرار گرفته است.

هند نیاز به واکسن تکنولوژی دارد

وقتی سخن از واکسن و دارو به میان می آید اغلب اوقات تمام اذهان به سمت موسسه رازی می رود، موسسه ای که سالهاست در حوزه واکسن سازی فعالیتهای موثری داشته است.

در این رهگذر رئیس موسسه رازی گفته است کشور هندوستان برای انتقال تکنولوژی واکسن انسانی «ام.ام.آر» (سه گانه سرخک، سرخجه و اوریون) به ایران درخواست داده است.

دکتر حمید کهرام گفته است که به درخواست کشور هندوستان برای انتقال تکنولوژی واکسن انسانی «ام.ام.آر» (سه گانه سرخک، سرخجه و اوریون) سال های زیادی است محققان موسسه رازی به دانش فنی تولید آن دست یافته اند و با مصرف این واکسن تعداد مبتلایان به این بیماری ها در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

شهدا به سومین حرم اهل بیت(ع) رسیدند

ساعت ۲۱ روز چهارم دی سال ۱۳۶۵، اینجا قرارگاه تاکتیکی سلمان در منطقه شلمچه پاسگاه «کوت سواری» است.

لشکر ۱۹ فجر فارس در منطقه است اما به فاصله کمتر از یک کیلومتر، گردانهای خط شکن امام مهدی(عج)امام رضا(ع) و گردان غواص حضرت رسول(ص) مستقر شده و آماده دستور از قرارگاه سلمان است. بیش از ۱۰۰۰ نفر از جوانان غیور فارس در غالب ۹ گروهان خود را آماده کرده‌اند تا بار دیگر برای ایران اسلامی افتخار آفرینی کنند. این روایت داستانی است خواندنش اشک از چشمان عاشقان جاری می کند.

حالا امروز پس از گذشت ۲۹ سال، در سالروز عملیات کربلای پنج همه چیز حال و هوای دیگری دارد و ۹۴ شهید گمنام به سومین حرم اهل بیت(ع) رسیدند تا چشمان منتظر بار دیگر به شوق دیدار عزیزترین جوانانش بدرخشد.

آری خیبری ها پس از ۱۰ روز معطر کردن فضای استان فارس به سومین حرم اهل بیت(ع) رسیده‌اند.

مردم شیراز در کنار برادران، مادران، پدران، خواهران و فرزندان شهدا به استقبال ۹۴ شهید می آیند تا بار دیگر نشان دهند که عملیات های کربلای چهار، پنج و ۸ امروز هم به نوعی دیگر در سنگرهای جنگ نرم ادامه دارد.

گوهر تراشی برای بانوان دامغانی‌ نانی نداشت

وقتی پای گوهر به میان می آید یعنی ثروتی سرشار که نصیب مالکش می کند اما در دامغان گوهرتراشی برای مردمانش خیلی ثروتی را نصیبشان نکرده است.

یکسال پیش نخستین بار در جریان افتتاح کارگاه آموزش گوهر تراشی به بانوان جویای کار بود که مسئولان، طرح آموزش بانوان جویای کار دامغانی را مطرح کردند اما امروز این طرح بی نتیجه مانده است.

اسفندماه سال۹۳ برای بانوان دامغانی حاضر در نخستین کارگاه سنگ‌تراشی كانون فرهنگي تربيتي حاج اكبر تقوي دامغان، روزهایی سرد اما پر امید بود، امید به یافتن شغلی مناسب، با تسهیلات دولتی، امکان خرید دستگاه‌های گوهر تراشی و آموزش ویژه که مسئولان دامغانی از آن به‌عنوان رفع معضل بیکاری یاد می‌کردند و به دیار صددروازه، لقب قطب فرآوری سنگ‌های تزئينی و قيمتی استان می‌دادند.

امروز اما باوجود ظرفیت‌های بسیار موجود در شهرستان دامغان طرح آموزش ده‌ها تراش‌گر سنگ‌های نیمه قیمتی و زینتی استان سمنان با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند تا آنجا که حتی افراد دارای مهارت و آموزش در این حرفه نیز امروز سرگردان هستند.

روزگار «پل سفید» سیاه شد

سری هم به مازندارن بزنیم. در مازندران پلی به اسم «پل سفید» وجود دارد که روزگارش مانند اسمش سفید نیست.

ساخت پلی برای عبور جاده ترانزیتی بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی، روزگار شهر پل سفید را سیاه کرده است.

پل سفید شهری با دو چهره از توابع شهرستان سوادکوه به شمار می‌رود، بخش جدید شهر که جاده ترانزیتی از آن می‌گذرد و مسافران گذری، از پل‌سفید با این بخش از شهر مأنوس‌ترند.

اکثر ادارات دولتی در این بخش متمرکز شده‌اند و روند ساخت‌وساز، طی چند سال اخیر، در آن شدت یافته است.

چهره دیگر، بخش قدیم که مرکز شهر است با خیابانی نه‌چندان عریض، کوچه‌های پرشیب، مغازه‌ها و خانه‌های قدیمی و در کنار آن‌ها ساختمان‌های نوساز چند طبقه در شیب تپه‌ها و در قلب آن، پل تاریخی شاه عباسی که وجه تسمیه شهر است و در آخر پلی سپید اما دلگیر که بر فراز این بخش شهر سایه افکنده و آن را از دید مسافران پنهان کرده است.

اشک پیازکاران کرمان درآمد

داستان تلخ افزایش ناگهانی عرضه محصولات کشاورزی و افت قیمت دسترنج کشاورزان این روزها در آستانه تکرار شدن است و این بار کشاورزان پیاز کار در این قصه اشکشان جاری می‌شود.

جنوب استان کرمان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور است به‌طوری‌که به این بخش از استان کرمان هندوستان کوچک می‌گویند و در اکثر فصول سال امکان تولید انواع محصولات کشاورزی در دشت‌های حاصلخیز شهرستان‌های جنوب استان کرمان وجود دارد.

این شرایط پتانسیل‌های اقتصاد کشاورزی را در جنوب استان کرمان افزایش داده است، هرچند انتظار می‌رود این داشته‌ها موجب رونق کشاورزی و افزایش گردش مالی در بانک‌های جنوب کرمان شود اما در عمل محرومیت نقطه تاریکی است که بر پیشانی جنوب کرمان نقش بسته و باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته هنوز هم محرومیت عمیق این منطقه رفع نشده است.

چشم روستائیان محروم سبزوار به قدوم پزشکان خیر روشن شد

حضور متخصصان چشم پزشکی در قالب کاروان نوآوران سلامت و ارایه خدمات رایگان، چشم روستائیان مناطق محروم شهرستان سبزوار را روشن کرد.

بنیاد خیریه نورآوران سلامت که از ۲۳ آبان ماه سال جاری برای ارایه خدمات درمانی به بیماران محروم در بخش روداب شهرستان سبزوار مستقر شده است تاکنون با کمک بهورزان مراکر بهداشتی به تعداد ۱۶۸ روستا خدمات پزشکی ارایه کرده است.

بنیاد خیریه نورآوران در این مدت موفق به شناسایی و ارایه خدمات به ۹ هزار نفر از روستائیان این منطقه شده است و تا هفته دیگر و تا زمان حضور وزیر بهداشت به منظور برگزاری مراسم اختتامیه در این منطقه حضور خواهد داشت.

ایران و ایتالیا بر سر میز همکاری

با به فرجام رسیدن برجام حالا دیگر پای سرمایه گذاران خارجی دارد یکی یکی باز می شود . در آخرین خبرها از منطقه ویژه پارس هم آمده که مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از آغاز مذاکره با سرمایه گذاران ایتالیایی به منظور ساخت یک پایانه در محدوده پارس سه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داده است.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی و تلاش برای رونق بخشیدن به بازار جذب سرمایه در این منطقه را آغاز کرده است.

این مقام مسئول افزود: فقط در یکی از این بازدیدها، سفرای خارجی ۱۸ کشور از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید کرده و با ظرفیت‌های منطقه آشنا شدند.

دست رد پلیس آبادان به رشوه میلیونی

رئیس بازرسی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دست رد پلیس این شهر به رشوه ۳۶۰ میلیون ریالی قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آبادان هنگام دستگیری فرد قاچاقچی مواد مخدربه اتهام قاچاق ۱۵۲ کیلو تریاک در آبادان و ۱۲۰ کیلو تریاک در اهواز با مبلغ ۳۶۴ میلیون و۵۳۰ هزار ریال رشوه از طرف متهم روبرو شدند که در این رابطه متهم و مبلغ رشوه را ضمن صورتجلسه به یگان انتظامی تحویل دادند.

مهر کرمانشاه منادی وحدت شد

به دلیل پیشگامی در ترویج وحدت و همدلی خبرگزاری مهر در استان کرمانشاه به عنوان «منادی وحدت» انتخاب و معرفی شد.

حجت الاسلام جواد کرمی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه در این راستا،با بیان اینکه محور اصلی برنامه ها، سخنرانی ها و همایش های هفته وحدت در سطح استان در زمینه آگاهی از خطر جریان های تکفیری و تاکید بیش از پیش در حفظ وحدت بین شیعه و سنی بود، گفت: در این راستا و با بررسی های صورت گرفته خبرگزاری مهر کرمانشاه به عنوان «رسانه منادی وحدت» معرفی شد.

طولانی‌ترین پل جاده ابریشم در آستانه تخریب

پل دختر «قیز کورپوسی» در شهرستان کوثر یکی از طولانی‌ترین پل‌های واقع شده در مسیر جاده ابریشم بوده که در آستانه تخریب قرار گرفته و با وجود نیاز به مرمت، اعتبار آن امسال حذف شده است.

ابراهیم شکری مسئول دفتر فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بر لزوم مرمت اضطراری و حفاظت پل تاریخی قیز کورپوسی تاکید کرد و متذکر شد: این بنا در صورتی که با مرمت اضطراری همراه نشود دچار خسارت و تخریب خواهد شد.

زمین های موقوفی خورده زمین خواران نشد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از بازپس گیری ۱۱ هکتار زمین وقفی در استان کرمانشاه از دست موقوفه خواران طی سال گذشته خبر داد.