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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۰۰

سازمان بازرسی وارد منطقه ۶ شهرداری تهران شد

سازمان بازرسی وارد منطقه ۶ شهرداری تهران شد

هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در منطقه ۶ شهرداری تهران مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه خدماتی و فنی شهرداری ها) از تاریخ ۱۶-۱۰-۹۴ لغایت ۱۷-۱۱-۹۴ در شهرداری منطقه ۶ تهران با موضوع "بررسی عملکرد کمیسیون توافقات (شورای معماری) شهرداری تهران" مستقر است.

سازمان بازرسی اعلام کرد: چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر (واقع در یوسف آباد میدان یوسف آباد منطقه ۶ شهرداری طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن۸۸۰۳۵۰۵۰  تماس بگیرند.

همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

 

کد مطلب 3029939

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