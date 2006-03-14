35 درصد طرحهاي عمراني ساوجبلاغ نيمه كاره مانده است

محسن دهقان آزاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در ساوجبلاغ افزود: طرحهاي نيمه كاره بيشتر مربوط به بنياد مسكن ، واحدهاي مسكوني سازماني كارمندان و ساخت مدرسه توسط خيرين است.

وي ادامه داد: برخي طرحهاي عمراني آبرساني ، منابع طبيعي ، جهاد كشاورزي ، محيط زيست و آموزش و پرورش نيز با تاخير در عمليات اجرايي مواجه هستند.

دهقان آزاد ، كم كاري مديران در برخي موارد را از ديگر علل تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني اين شهرستان دانست.

معاون فرماندار ساوجبلاغ خاطر نشان كرد: اعتبارات عمراني ساوجبلاغ در سال جاري رقمي معادل 56 ميليارد و 503 ميليون ريال براي اجراي 106 پروژه بود كه براي اجراي بخشي از طرحهاي عمراني شهرستان هزينه شده است.

وي با اشاره به اختلال در روند خدمت رساني به مردم با وضعيت موجود اظهار داشت: مكاتبات فراواني از سوي فرمانداري و نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس با مسئولان كشوري صورت گرفته تا موانع تخصيص اعتبار به طرحهاي نيمه كاره برطرف شود.

دهقان آزاد تصريح كرد: معطل ماندن پروژه هاي عمراني بيش از اجراي آنها هزينه دارد ، زيرا در اثر مرور زمان بخشي از تاسيسات ايجاد شده خسارت ديده و بيت المال متضرر خواهد شد.

معاون فرماندار ساوجبلاغ يادآور شد: فرمانداري سعي مي كند با كمك مديران شهرستان و مسئولان كشوري در اسرع وقت نسبت به تكميل پروژه هاي نيمه كاره اهتمام ورزد.