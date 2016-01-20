شورای ساماندهی و بررسی انتقال پایتخت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی، عصر چهارشنبه، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد.

وی درباره طرح انتقال پایتخت با بیان این که این طرح در مجلس شورای اسلامی موردبررسی و تصویب قرار گرفت اما بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی و به دلیل بار مالی آن در شورای نگهبان رد شد، آسیب‌شناسی مشکلات پایتخت را برعهده دبیرخانه شورای عالی دانست و آخرین راه‌حل آن را نیز انتقال پایتخت عنوان کرد.

وی همچنین به اجرای طرح صیانت از سه استان شمالی کشور اشاره کرد و افزود: استان‌های شمالی سه درصد از کشور را به خود اختصاص داده‌اند و مطالعات لازم برای شناسایی موارد آسیب‌رسان به این مناطق شناسایی‌شده‌اند.

وی به تصویب طرح مدیریت خردمندانه شهری در دبیرخانه شورای عالی اشاره کرد و با تاکید بر این که در آن‌ها به دنبال بازبینی طرح‌های کاربردی ملی در شهرها هستیم، اظهار کرد: در این طرح‌ها به دنبال تعریف مأموریت‌های جدید در شهرها هستیم تا ضوابطی که در شهرسازی موردتوجه قرار نگرفته است دوباره بازبینی‌شده و موردتوجه قرار گیرد.

حناچی درباره بافت‌های فرسوده شهری نیز گفت: نگاه ویژه‌ای به ارزش‌های فنی، تاریخی و قومی این مناطق داریم و برای حفظ بافت تاریخی گرگان طرح تفضیلی تهیه‌شده است که در وزارتخانه در حال بررسی است.