به گزارش خبرنگار مهر، سید علی سید ابریشمی ظهر چهارشنبه در آیین گشایش نوزدهمین کنگره همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه که در تالار امام رضا اهواز برگزار شد، اظهار کرد: سرعت زیاد دگرگونی هایی که در حوزه علم و فناوری رخ داده و تاثیرات آن بر تمامی حوزه های زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد عاملی است که دولت ها را وادار می کند تا واکنش هایی را نسبت به آن اعمال کنند.

وی افزود: نقش دولت ها در مدیریت و سازگاری در انفجار فناوری های تازه و دستاوردهای آن در مقایسه با سایر نهاد ها بسیار با اهمیت است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور تصریح کرد: دولت ها برای آنکه بتوانند در آینده بازیگر کارساز و معنی داری باشند باید طرح، راهبردی، عملیات فرآیند هایشان را بازبینی و دگرگون کنند.

سید ابریشمی ادامه داد: دگرگونی هایی که در آینده علم و فناوری رخ می دهد دولت ها را ملزم می کند که چابک، پویا و چالاک باشند و و در صورت غفلت از پیشرفت و تکنولوژی دولت ها با مشکلات زیادی روبرو شوند.

وی ادامه داد: ۲۰ سال پیش کسی با کارکرد اینترنت آشنا نبود ولی امروز اینترنت با همه جنبه های زندگی ما عجین شده است و فردا فناوری های تازه تر چشم اندازی را که ما در آن زندگی می کنیم به شدت دگرگون می کند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور عنوان کرد: برای دولت ها بسیار مشکل و دشوار است که شتاب و دامنه و تاثیر این نوآوری ها و فناوری ها را پیش بینی کنند.

سید ابریشمی در ادامه با طرح این سوال که دولت ها چگونه می توانند انفجار اطلاعات و فناوری های تازه را مدیریت کنند و با آن سازگار شوند، گفت: الگوهای کنونی که در اختیار دولت ها است به سرعت این چشم انداز را تغییر می دهد و توانایی دولت ها و بازیابی ناشی از عوارض آن مشکلات بسیار زیادی را وارد می کند.

رئیس سازمان های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور با تاکید بر اینکه دولت ها باید به طراحی سامانه های جدید بپردازند تا انعطاف پذیر باشند، گفت: شوک های بسیار زیادی به دولت ها وارد می شود باید به طراحی سامانه های حاکمیتی جدید بپردازیم که هم چابک باشد و هم انعطاف پذیر.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با اشاره به تولد هواپیماها و خودروهای بدون سرنشین و تاثیر آنها بر زندگی بشر در عصر کنونی ادامه داد: هواپیماهای بدون سرنشین هم اکنون مجادلات داغي را به وجود آورده اند هرچند که بخش عمده ای از جریان ها را در حوزه نظامی ديديم.

سید ابریشمی در پایان گفت: وقتی تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین عمومی شد در اختیار مردم قرار می گیرد و چون راهکار مطمئنی برای تنظیم آنها وجود ندارد چگونه می توان آنها را مدیریت کرد.