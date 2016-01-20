اقتصاد مقاومتی منجر به تغییر در سیستم مدیریتی دولت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: دشمنان ما به بهانه واهی و دروغی به نام رفتن ایران به سمت بمب هسته‌ای، انواع فشارهای بی‌رویه به ایران وارد کردند که یکی از آنان ۶ قطعنامه شورای امنیت بود و همه کشورها نیز سعی می‌کردند به این تحریم‌ها پایبند باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ما دوستان دوران سخت خود را فراموش نمی‌کنیم، گفت: برخی از کشورها در این دوران خوب و برخی نیز بد عمل کرده‌اند و این در خاطره ملت ایران می‌ماند.

جهانگیری تاکید کرد: لطف خدا، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، مدیریت شایسته رئیس‌جمهور و تلاش تیم مذداکره‌کننده باعث شد که این تهدیدها و تحریم‌ها به فرصت تبدیل شود و سایه شوم جنگ و تحریم از سر کشور دور شود.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: خیلی‌ها در این مدت فهمیدند که نمی‌توانند با زبان زور و تهدید با ملت ایران صحبت کنند.

وی پیروزی در میدان مذاکره و دیپلماسی را سخت‌تر از پیروزی در میدان جنگ دانست و تصریح کرد: در میدان مذاکره علاوه بر قدرت و اقتدار و منطق و شجاعت، طرف از ابرو و اعتبار شخصی خود هم مایه می‌گذارد و گاهی اوقات آنقدر عرصه بر تیم مذاکره‌کننده تنگ می‌شد که آقای ظریف عصبانیت‌هایی از خود نشان می‌داد که کمتر از ایشان دیده می‌شد.

جهانگیری افزود: به هر حال حاصل این مذاکرات پیروزی منطق بر زور و پیروزی گفتگو بر تهدید بود.

وی با اشاره به مسئله سوریه و یمن، تصریح کرد: همین الگوی گفتگو و مذاکره را می‌توان به جای ریختن بمب بر سر یمن استفاده کرد، البته اگر اهل منطق و گفتگو باشیم.

جهانگیری با اشاره به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای گفت: اگر اراده رهبری بر این نبود که مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد، قطعا به پیروزی و نتیجه نمی‌رسیدیم. ایشان مانند یک ناخدای کشتی هدایت کردند و کار را پیش بردند.

وی افزود: اگر مدیریت شجاعانه و تحمل‌های سخت رئیس‌جمهور نبود، اگر شجاعت، دانش و تدین دکتر ظریف نبود، قطعا به نتیجه نمی‌رسیدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: یکی از دلایل موفقیت در برجام این بود که همه ارکان نظام کمک کردند تا این کار پیش برود، به خصوص شخص رئیس‌مجلس که کمک ویژه‌ای در این راستا انجام دادند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه پیروزی برجام، پیروزی یک جریان سیاسی نیست گفت: این پیروزی، پیروزی ملت، رهبری و نظام است.

وی تصریح کرد: دولت آنقدر به درجه‌ای از بلوغ رسیده که نگوید برجام را من به نتیجه رسانده‌ام و ما اعتقاد داریم که برجام نتیجه و حاصل کار و تلاش جمعی همه ارکان نظام بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به همزمانی برجام با دو انتخابات اسفندماه گفت: انتخابات یک فرصت ملی دیگری پیش روی ماست که سرمایه ملی کشور را افزایش می‌دهد و سطح اعتماد را بالا می‌برد.

جهانگیری با بیان اینکه دستاوردهایی در برگزاری انتخابات نهفته است، تصریح کرد: انتخابات سرمایه اجتماعی نظام را بالا می‌برد و ما باید به عنوان یک فرصت و موقعیت استثنایی به انتخابات نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات موجب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، گفت: امروز آسیب‌های اجتماعی به یکی از دغدغه‌های ما تبدیل شده که امیدواریم بخشی از این آسیب‌ها با برگزاری یک انتخابات پرشور و افزایش امید مردم به آینده برطرف شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه رهبری در مورد آسیب‌های اجتماعی گفت: دغدغه ایشان به قدری بود که دو جلسه طولانی در خدمت ایشان بودیم تا یک راهکاری در این خصوص پیدا کنیم که مهمترین راه افزایش امید مردم است و این انتخابات می‌تواند این کارویژه را داشته باشد.

جهانگیری افزایش منزلت و جایگاه بین‌المللی ایران را از دیگر دستاوردهای برگزاری انتخابات باشکوه دانست و گفت: امروز منطقه ما در بحران است. برخی کشورهای همسایه درگیر اتفاق‌های عجیب و غریب هستند و در امر مدیریتی آنان نابالغی وجود دارد؛ لذا نیاز است با برگزاری یک انتخابات پرشور، بار دیگر منزلت و اقتدار ایران را به رخ جهان بکشانیم و اقتدار ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذاریم؛ چرا که در این شرایط حساس به این فرصت نیازمندیم.

وی افزود: در انتخابات مردم با رأیشان حرف خود را می‌زنند. نخبگان و متخصصان به میدان می‌آیند و فرصتی برای نظام، دولت و ژنرال‌های سیاسی است که شرایطی به وجود بیاوریم تا مردم بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر رعایت قانون در مراحل برگزاری انتخابات، تصریح کرد: همه باید ملزم به این باشیم که انتخابات در چارچوب قانون اجرا شود.

جهانگیری با اشاره به اظهارات رهبری در مورد حق‌الناس بودن انتخابات گفت: رهبری فرمودند که حق‌الناس مربوط به همه مراحل انتخابات است، یعنی نباید کسی بی‌جهت تایید صلاحیت و یا بی‌جهت ردصلاحیت شود.

وی افزود: رهبری به دلیل حساسیت مسائل داخلی و خارجی از برگزاری یک انتخابات پرشوری که همه باید در آن حضور داشته باشند، به عنوان یک تکلیف اداری سخن گفتند و ما نیز باید زمینه چنین مشارکتی را به وجود آوریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به الزامات برگزاری یک انتخاب حداکثری، گفت: مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران انتخابات باید الزامات یک انتخابات پرشور را فراهم کنند و با پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای برگزاری انتخابات صورت گرفته، قطعا یک انتخابات باشکوه خواهیم داشت.

جهانگیری با اشاره به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفت: دوستانی که به دلایلی در مراحل قبلی تایید نشده‌اند، حتما باید از مسیر قانونی‌اش پیگیری شود.

وی تاکید کرد: همه باید کمک کنیم که در انتخابات آتی شاهد یک رقابت پرشور میان همه جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما به عنوان دولت آنچه که از صندوق رای بیرون می‌آید برای ما قابل احترام است و آن فرد نماینده مردم خواهد بود و وظیفه ما از رئیس‌جمهور تا فرماندار و بخشدار این است که پایبند به قانون باشیم و از حوزه اقتدار و قدرت عمل کنیم.

جهانگیری همچنین در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های اقتصادی گفت: یکی از منابع مهم درآمدی ما نفت است که متوسط قیمت نفت در سال گذشته ۸۰ دلار بود، اما امروز نفت را بشکه‌ای ۲۵ دلار می‌فروشیم که این موضوع اثرش را روی درآمدها می‌گذارد.

وی با بیان اینکه برجام انتظاراتی برای مردم به وجود آورده است، تصریح کرد: وضع معیشت مردم خوب نیست و درآمد سرانه آنان کاهش یافته و تعداد بیکاران زیاد شده است و ما در برنامه ششم پیش‌بینی کرده‌ایم که هر سال ۸۹۰ هزار فارغ‌التحصیل وارد بازار شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به چالش در حوزه اقتصادی گفت: مردم از طرفی انتظار دارند که اثر این برجام را ببینند و از طرف دیگر نیز قیمت نفت کاهش یافته است.

جهانگیری خطاب به استانداران گفت: اینکه ما همه چیز را به پول وصل کنیم درست نیست، مدیریت باید برای بالا بردن بهره‌وری و بازدهی خود را نشان دهد و فرق استانداران خوب در اینجا مشخص می‌شود.

وی در مورد وضعیت اقتصادی سال آینده نیز گفت: سال آینده اقتصاد ایران پررونق خواهد شد و محیط پرکاری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد و اشتغال افزایش می‌یابد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را جدی گرفته است، تصریح کرد: از بهمن ۹۲ که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده هیچ بندی و هیچ نکته‌ای در این سیاست‌ها نیست که ما بگوییم اگر این بند نبود، بهتر بود و دولت معتقد است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشاست.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بهترین چراغی است که بعد از تحریم باید اجرایی کنیم.

وی خطاب به استانداران گفت: این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۵-۴ رویکرد دارد که باید در همه دستگاه‌های مختلف حاکم شود و ملاک ارزیابی مدیران قرار گیرد.

جهانگیری ادامه داد: یکی از این رویکردها درون‌زایی است، یعنی از همه ظرفیت‌های موجود کشور استفاده شود. برون‌گرایی نیز از دیگر رویکردهای اقتصاد مقاومتی است، یعنی ما از دنیا سرمایه، فناوری و بازار می‌خواهیم؛ لذا استانداران باید بتوانند که تعاملی بین بخش‌های مختلف استان خود با دنیا برقرار کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از رویکرد دانش‌بنیان، عدالت‌بنیان و مردمی بودن اقتصاد به عنوان دیگر رویکردهای سیاست اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: باید طرح‌های نیمه‌تمام به مردم واگذار شود؛ چرا که دولت به دنبال کسب درآمد از این طرح‌ها نیست. این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنید، هر زمان که این طرح به اتمام رسید اگر دوست داشتند پول دولت را هم بدهند.

وی ادامه داد: ما از ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی ۱۱ برنامه ملی تهیه کرده‌ایم و در راستای تحقق مطالبه رهبری، ستاد اقتصاد مقاومتی نیز تشکیل شد که به استانداران نیز گفتیم در هر استانی باید این ستاد تشکیل شود، اما تاکنون هیچ استانداری از تشکیل این ستاد گزارشی به ما نداده است.

جهانگیری با بیان اینکه رهبری و رئیس‌جمهور در اجرای اقتصاد مقاومتی جدی هستند، گفت: حتما موضوع اقتصاد مقاومتی به برخی تغییرات در سیستم مدیریتی دولت منجر خواهد شد که در این راستا یا برخی از مدیران عزل و یا تشویق می‌شوند؛ لذا اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرید.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی مهمترین دستاوردش این است که اجماعی از تمام قوا پشت دولت ایجاد شده تا این سیاست‌ها اجرایی شود، لذا این یک فرصت است که باید آن را جدی بگیریم.

جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مربوط به زمان تحریم‌ها نیست، گفت: ما امروز نیازمند اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم و مدیران دولتی باید در اجرای آن جدی باشند و آن جایی که شما می‌‌خواهید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنید، هیچ‌نهاد دیگری نمی‌تواند در کار شما اخلال ایجاد کند، چرا که رهبری نیز در جلسه‌ای فرمودند شما بیایید جلو و من با تمام قدرت از کار شما حمایت می‌کنم؛ چرا که می‌دانم مخالفت‌هایی خواهد شد، اما من حمایت می‌کنم.

وی با اشاره به شرایط پسابرجام گفت: باید به دغدغه‌های فرهنگی توجه شود، چرا که ما فرزندان انقلاب هستیم. ما متعهد به آرمان‌های خون شهیدان و دستاوردهای انقلاب هستیم؛ لذا پس از برجام باید کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که نیروهای ارزشی کوچکترین دغدغه‌ای نداشته باشند و تصور نکنند که شرایط می‌خواهد به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.