اعلام آمادگی ایران برای تبدیل شدن به عضو دائم سازمان تجارت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با بیان اینکه از برجام استقبال می کنیم، اظهار داشت: برجام از بعد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و به صلح و همکاری کشور ما با کشورهای دیگر منتج خواهد شد.

وی تصریح کرد: این برنامه در واقع یک پیروزی برد – برد برای همه بود و می تواند به سرمایه گذاری های خارجی و مشارکت های اقتصادی منتج شود. این مسئله می تواند فرصت های زیادی ایجاد کند و در بعد اقتصادی ایجاد اشتغال کرده که نه تنها این مسئله در مورد ایران مصداق دارد، بلکه دردیگر کشورهای دنیا نیز می تواند باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.

نهاوندیان بیان اینکه ایران آماده است به دیگر کشورها کمک کند، افزود: ما آماده هستیم پیشنهادهای سازنده ای را برای همکاری های اقتصادی ارائه کنیم وهمچنین برجام را به نفع کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی پیش ببریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: مسیر ایران برای انتقال محموله های اقتصادی از طریق هوا، راه آهن و زمین مسیری کاملا امن و به صرفه است. مسیر انتقال کالاهای اقتصادی می تواند از طریق ایران انتخاب شود و همه از این فرصت که به وجود آمده و از این ظرفیتی که در ایران وجود دارد بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از منابع بزرگ نفت و گاز در جهان است، تصریح کرد: ما سومین کشور در ذخایر نفت جهان هستیم و ما می توانیم به اروپا در حوزه امنیت انرژی کمک کنیم. گاز یک منبع انرژی بسیار پاکیزه است و می تواند بازارهای خارجی کاملا استفاده شود.

نهاوندیان ادامه داد: در حوزه معدن، ساخت هتل و دیگر مسائل اقتصادی آماده همکاری هستیم. در دو سال گذشته اقدامات و قراردادهایی داشته ایم و سیاست های ما نشان داده که دولت هم معتقد است که باید زمینه را برای ورود سرمایه خارجی تسهیل کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه ایران عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی است، خاطرنشان کرد: برای تبدیل شدن به عضو دائم اعلام آمادگی می کنیم. فکر می کنم پیام اقتصاد ایران این است که ایران این ظرفیت را دارد که به یکی از اقتصادهای نوظهور جهان در دهه آینده باشد.