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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

با حکم فرمانده نیروی انتظامی کشور؛

رییس پلیس جدید فتای خراسان‌شمالی منصوب شد

رییس پلیس جدید فتای خراسان‌شمالی منصوب شد

بجنورد - فرمانده نیروی انتظامی کشور طی حکمی رئیس پلیس جدید فتای خراسان شمالی را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردارحسین اشتری با صدور حکمی، سرهنگ علی اعتمادی را به عنوان رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان شمالی منصوب کرد.

بر این اساس سرهنگ اعتمادی که پیش از این مسئولیت معاونت پیشگیری از جرایم  پلیس فتای استان خراسان رضوی را بر عهده داشت به عنوان رئیس پلیس جدید فتای این استان منصوب شد.

سرهنگ اعتمادی از نیروهای بومی استان خراسان شمالی بوده که پیش از این ریاست اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان رضوی را برعهده داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، از بدو تاسیس پلیس فتا در خراسان شمالی سرهنگ علییلی و سرگرد سهیل خاکشور در این سمت فعالیت داشته‌اند و سرهنگ علی اعتمادی سومین پلیس فتای این استان محسوب می‌شود.

سرگرد سهیل خاکشور هم اکنون به خراسان رضوی منتقل شده است.

کد مطلب 3029953

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