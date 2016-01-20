به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج در مراسم یادبود شهید مدافع حرم، محمد اینانلو که عصر چهارشنبه در مصلی نماز جمعه مهرشهر کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه تکفیری ها مدعی مرتد بودن شیعیان هستند، اظهار کرد: گروه های تکفیری با برپا کردن شعله های جنگ در منطقه در حال خدمت به استکبار جهانی و رژیم غاصب و کودک کش اسراییل هستند.

عروج با تاکید بر اینکه رفتار تکفیرها تکرار جنگ صلیبی دیگری است که توسط دشمنان اسلام حمایت می شود، گفت: دشمنان اسلام دست بر عقاید ما گذاشته‌اند و در خصوص جنگ با ایران می گویند کسانی را به جنگ می فرستند که زاهد و باتقوا هستند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمنان اسلام دریافته اند که ملت شریف ایران برای پاسداری از دین جانفشانی می کنند.

وی با اشاره به سرعت بالای انتقال اطلاعات در دنیا، گفت: نمی‌توانیم حرف تعصبی بزنیم و باید با برخورد منطقی حتی سلفی‌ها را تحت تاثیر قرار دهیم چرا که پایبندی ما بر اصول و ارزش های دفاع مقدس، دشمن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه حیا یکی از اصلی‌ترین ویژگی های شهید مدافع حرم محمد اینانلو بود، اضافه کرد: ضروری است بدانیم که در مقابل چه کسانی برای رسیدن به چه جایگاهی ایستاده و می‌جنگیم در این صورت می توانیم بگوییم برای جنگ‌های پیش‌رو آماده هستیم.

عروج در پایان با تاکید بر اینکه سلاح ما دین است که باید پررنگ باشد، گفت: همه ما باید ادامه راه شهدا و انبیاء الهی را به درستی دنبال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد اینانلو دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود که چندی پیش برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) و مبارزه با گروه های تکفیری به سوریه اعزام شد و در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع) و مبارزه با نیروهای داعش به شهادت رسید.