زیرساخت های گردشگری گلستان نیازمند توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، عصر چهارشنبه، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، با بیان این که گلستان در پروژه مسکن مهر رتبه خوبی در کشور دارد، خواستار توجه به زیرساخت های گردشگری گلستان شد و گفت: بخشی از این زیرساخت ها در حوزه راه و شهرسازی است.

معاون عمرانی استاندار گلستان بابیان اینکه در زیرساخت‌های استان نیز رتبه مناسبی داریم، تصریح کرد: سند جامع و افق ۱۴۰۴ با برش استانی تدوین‌شده است و زیرساخت‌های توسعه استان بر مبنای گردشگری، صنعت و کشاورزی دیده‌شده است.

وی طراحی منطقه آزاد، توسعه بندر ترکمن و طرح منطقه گردشگری آشوراده را مهمترین طرح های توسعه استان برشمرد و گفت: نگاه زیست‌محیطی نیز چاشنی این طرح‌های توسعه‌ای شده است.

مروتی خروج جاده از پارک ملی گلستان از این ذخیره‌گاه زیست‌کره و همراه با آن احداث جاده نوکنده-آشخانه را از برنامه های دیگر استان بر شمرد و اظهار کرد: نیمی از جاده‌های استان گلستان در محورهای برف‌گیر استان است و با بضاعت اندک خود از آن‌ها مراقبت می‌کنیم.