نامه وزیر کشور به جنتی در مورد برگزاری الکترونیکی انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور در حاشیه دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک منتفی نشده است، اظهار داشت: طبق بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات که در سال ۸۸ به تصویب رسید، وزارت کشور ملزم به نوین سازی شیوه های اخذ رأی است.

وی افزود: بر این اساس طبق این قانون وزارت کشور برای اجرای انتخابات به صورت الکترونیکی خلاء قانونی ندارد، این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته اعلام کرده برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مشکل خلاء قانونی وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: با استناد به این قانون نهمین دوره انتخابات مجلس در ۱۴ حوزه به صورت ماشینی برگزار شد که سخت افزار و نرم افزار آن مورد تایید شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گرفته بود.

مقیمی تصریح کرد: در ۴ سال گذشته سخت افزار و نرم افزار مورد نظر به‌روزرسانی و ارتقاء کیفیت داده شده است.

وی با اشاره به جلسه ۲ هفته قبل شورای نگهبان با وزارت کشور اضافه کرد: در این جلسه در خصوص نرم افزار و سخت افزار برگزاری الکترونیک انتخابات صحبت کردیم و مقرر شد وزارت کشور برای اطمینان از کارآمدی نرم افزار و سخت افزار مذکور آن را به ۳ مرجع جهت بررسی ارائه دهد.

رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: ۲ مرجع گزارششان را به وزارت کشور ارائه داده و سخت افزار و نرم افزار مذکور را مورد تایید قرار دادند و یک مرجع نیز به صورت مستقیم نظر خود را به شورای نگهبان ارائه کرد که ایرادات جزئی به سخت افزار و نرم‌افزار وارد کرده بود که برطرف شد.

مقیمی با تاکید بر اینکه سخت افزار و نرم افزار ارتقاء یافته مورد تایید وزارت کشور است، گفت: ما فقط به شورای نگهبان نامه نوشتیم که با شورای اخذ رأی جلسه بگذاریم.

وی تاکید کرد: ما نمی توانیم قانون را لغو کنیم. در انتخابات گذشته در ۳.۵ درصد حوزه ها اخذ رأی به صورت الکترونیکی انجام شده و قصد داریم در انتخابات جاری نیز در ۲۰ درصد حوزه ها اخذ رأی را به صورت الکترونیکی اجرا کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: وزارت کشور، مجری انتخابات است، ما باید قانون را اجرا کنیم، مسیر اجرا هم فراهم است.

وی افزود: وزیر کشور در این خصوص به دبیر شورای نگهبان نامه نوشته است.

مقیمی اضافه کرد: در ۱۵ استان کشور آموزش های لازم به مجریان انتخابات برای برگزاری الکترونیکی انتخابات داده شده است.