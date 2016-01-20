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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۴۲

معاون برنامه ريزى و توسعه شهردارى مشهد؛

بودجه سال ۹۵ شهردارى مشهد ۹ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان پیشنهاد شد

بودجه سال ۹۵ شهردارى مشهد ۹ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان پیشنهاد شد

مشهد- بودجه پيشنهادى سال ۹۵ شهردارى مشهد با افزايش دو درصد نسبت به سال ۹۴ با اعتبار ۹ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان پبشنهاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ريزى و توسعه شهردار مشهدظهر چهارشنبه در نشست خبرى كه در محل تالار شهر برگزار شد با بيان اينكه بودجه سال ۹۵ شهردارى مشهد نسبت به بودجه امسال داراى امتيازات خاصى است، اظهار كرد: تنوع بخشى به ابزارهاى مختلف تامين منابع به دنبال جذب منابع بيشتر از طريق مشاركت عمومى، مردمى و خصوصى، تكريم نظام هاى مالى، اهتمام به انضباط مالى، استقرار كامل بودجه ريزى عملياتى، اصلاح ساختار سازمانى، تناسب سازى و چابك سازى سازمانى از جمله ويژگى هاى بودجه سال ۹۵ است.

موسى شربتدار افزود: همچنين تلاش شده تا مواردى همچون بهره گيرى از سرمايه گذارى هاى خارجى، مباحث علمى همچون مهندسى ارزش، شناسايى اصول كلى مطالب، احياى بافت هاى فرسوده مانند ثامن و آبكوه مورد توجه بيشترى قرار گيرد.

معاون برنامه ريزى و توسعه شهردار مشهد عنوان كرد: بودجه سال ۹۵ با اعتبار ۹ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان نسبت به بودجه ۹ هزار و ۶۰۰ ميلياردى امسال دو درصد افزايش يافته است.

وى بيان كرد: از مجموع منابع مالى اين لايحه سه هزار و ۲۷۶ ميليارد تومان به درآمدهاى عمومى با ۳۳ درصد، سه هزار و ۴۶۰ ميليارد تومان به واگذارى دارايى هاى سرمايه اى با ۳۵ درصد، دو هزار و ۶۵۰ميليارد تومان به واگذارى دارايى هاى مالى با ۲۷ درصد و ۴۴۰ ميليارد تومان به منابع حاصله از سوى سازمان ها و شركت هاى وابسته شهرى با پنج درصد اختصاص دارد.

 

کد مطلب 3029958

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