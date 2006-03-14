ازدحام شديد جمعيت براي استقبال از رئيس جمهور در گرگان / سيل نامه هاي مردمي

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، اتومبيل رئيس جمهور و همراهان پس از خروج از فرودگاه گرگان در مسير عزيمت به گلزار شهداي اين شهر و پس از آن در مسير جهت رسيدن به ورزشگاه آزادي كه هزاران نفر از گرگاني ها در آن منتظر رئيس جمهور هستند، بارها با ازدحام جمعيت متوقف شد.

ازدحام جمعيت به گونه اي است كه حضور رئيس جمهور در ورزشگاه آزادي تقريبا براي چهل و پنج دقيقه به تاخير افتاد. مردم سعي مي كنند نامه هاي خود را به دست رئيس جمهور برسانند و در اين بين تعداد زيادي از اين نامه ها نيز در طول چند دقيقه گذشته توسط خبرنگاران همراه رئيس جمهور از مردم جمع آوري شد.

مردم كه از گروه هاي مختلف سني در خيابان هاي گرگان براي استقبال از رئيس جمهور حاضر شده اند با در دست داشتن تصاويري از امام، رهبري و رئيس جمهور شعار مي دهند " انرژي هسته اي حق مسلم ماست"، " از دولت عدالت، ما مي كنيم حمايت"، "فقر و فساد و تبعيض، احمدي نژاد به پا خيز"، "منادي عدل علي، به شهر ما خوش آمدي"، "صل علي محمد، بوي رجايي آمد".

شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل از جمله شعارهايي است كه گرگاني ها پيش از ورود دكتر احمدي نژاد به ورزشگاه سر دادند. با توجه به اينكه گفته مي شود طي روزهاي گذشته نيز نامه هاي مردمي در اين استان توسط كميته هاي مشخص شده براي اين كار جمع آوري شده، اما در طول يك ساعتي كه از حضور رئيس جمهور در اين استان مي گذرد تاكنون هزاران نامه از مردم جمع آوري شده است.

دكتر احمدي نژاد قرار است امروز پس از سخنراني در ورزشگاه آزادي گرگان در اجتماع مردم آق قلا، بندرتركمن، كردكوي و بندرگز سخنراني كند.

وي همچنين امشب با ايثارگران و منتخبان اقشار مختلف مردم به گفت وگو خواهد پرداخت.