بیش از ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در گنبدکاووس کشف شد

محمدعلی عسکری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مامورین انتظامی شهرستان گنبد کاووس شامگاه سه شنبه در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پراید که دارای دو سرنشین بود، مشکوک می شوند و برای بررسی های بیشتر آن را توقیف می کنند.

او تصریح کرد: مامورین در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۱۰۵ کیلو و ۴۰۵ گرم ماده مخدر تریاک را که در سه کیسه سفید رنگ حاوی ۱۶۵ قوطی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

عسکری گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی ارجاع داده شد تا مراحل بعدی و اجرای حکم وی با سرعت بیشتری انجام شود.