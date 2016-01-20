شرایط اقلیمی، گلستان را حادثه خیز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر گلستان که عصر چهارشنبه برگزار شد، گفت: آمدن‌ها و رفتن‌ها امری بدیهی است و آن چیزی که ماندگار می‌شود شایستگی‌های انسان است.

مروتی افزود: همه مردم استان و خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر استان همواره از زحمات مدیرعامل سابق به نیکی یاد خواهند کردو بر پیشانی هلال احمر استان این نام را به نیکی به یادگار خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در ابتدا با ۱۲۳ نفر امدادگر آغاز به کار کرد اما امروز ۱۰ هزار نفر عضو دارد که عاشقانه در این حرفه خدمت می‌کنند.

معاون عمرانی استاندار اظهار کرد: نقش هلال احمر در کمیته‌ها نقش بسیار پررنگ و بی نظیری بوده است و در همه حوادث استان ما را یاری کرده‌اند.

رضا مروتی تصریح کرد: استان گلستان با ظرفیت چهار اقلیم متنوع همواره آبستن حوادث طبیعی زیادی است اما چند سالی است که به مدد هلال احمر دغدغه‌ای نداشتیم.

مروتی افزود: توسعه درآمدها از ۶۰۰ میلیون تومان به سه میلیارد تومان رسیده است و این رقم برای دولت تدبیر و امید که همواره در جهت توسه درآمدهای سازمانی و درآمدهای غیرنفتی تلاش می‌کند رقم خوبی است.

وی در ادامه گفت: توسعه اعتبارات از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون به ۱۶ میلیارد تومان رسیده است و همچنین ۲۶ پروژه بی نظیر در استان بهره برداری شده است.

معاون عمرانی استاندار افزود: پروژه استقرار بالگرد نیروی هوایی از تلاش‌های هلال احمر در این زمینه بوده است.

رضا مروتی در انتها از تلاش‌های مجتبی اکبری تشکر و برای حسین احمدی مدیر عامل جدید جمعیت هلال احمر گلستان آرزوی موفقیت روز افزون کرد.