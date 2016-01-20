به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد ایزدی در مصاحبه با رادیو گفتگو در خصوص پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور گفت: مسائل موجود در نامه رهبری بسیار مهم بود و بر خلاف فضای گسترده تبلیغی در برخی مطبوعات که نگاهی غیر کارشناسی به مباحث توافق وجود دارد، چنین واقعیت هایی را در پی خواهد داشت.

ایزدی با بیان این مطلب به امتیازدهی گسترده به طرف مقابل در حوزه توافق هسته ای اشاره کرد و ادامه داد: سال ها طول کشید تا آن میزان اورانیوم غنی شود یا دو سوم سانتریفیوژهایی که در انبار گذاشته شد، سال ها طول کشید تا کشور را به این نقطه برساند؛ بنابراین طرف مقابل نباید منت خاصی بر سر ما بگذارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: غربی ها از ما یکسری امتیاز گرفتند و در ازای آن باید تحریم ها را لغو کنند و این نکته ای بود که در فرمایشات رهبری شاهد بودیم ولی متاسفانه دولت مردان امریکایی بجای اجرای تعهدات، تحریم جدید اعمال می کنند.

وی گفت: متاسفانه در ازای عملکرد همراه دولت در مباحث هسته ای، طرف مقابل عملکرد لازم را در ادبیات گفتمانی ندارد و در عمل باید دید واقعا تحریم ها لغو می شود یا خیر.

ایزدی صنعت هسته ای کشور را بومی و نتیجه فعالیت دانشمندان جوان و شهدای این راه عنوان کرد و افزود: این صنعت به راحتی بدست نیامده و مردم با همه مشکلاتی که در حوزه اقتصادی دارند، شاهد این مسائل هستند و این مقاومت چنین نتیجه داد که طرف مقابل سیاست های جدید را در پیش بگیرد و در این مسیر امتیازاتی را از ایران دریافت کرده.

این کارشناس مسایل آمریکا ادامه داد: اگر در مراحل اولیه تحریم ها، مردم فشار می آوردند که روند دفاع از منافع ملی متوقف شود، قطعا طرف مقابل به اهداف اش می رسید؛ صنعت هسته ای وجود نداشت و دول غربی در تاثیر گذاری بر افکار عمومی موفق می شدند.

وی ضمن مثبت خواندن مقاومت مردم و همچنین تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، خاطرنشان ساخت: تیم مذاکره کننده به یک نتیجه رسیده و این نکته در نامه رهبری مشهود بود که باید کاملا رصد شود تا طرف مقابل به تعهدات متعهد باشد ولی متاسفانه ادبیات قدیمی از طرف مقابل به گوش می رسد.

ایزدی یادآور شد: بر اساس برجام توقف تحریم های امریکایی دارای یک بازه زمانی است و اتفاق بدی که ممکن است رخ دهد مبنی بر این موضوع می باشد که ۱۲۰ روز تمام شود و اوباما دبه کند و بگوید فلان موشک را آزمایش یا از سوریه حمایت کردید!

وی با اشاره به بخشی از نامه رهبری مبنی بر لزوم رصد تعهدات طرف مقابل گفت: طرف مقابل قصد دارد از برجام استفاده کرده و سیاست کشور را گروگان بگیرد که اگر به درخواست شان تمکین نکنیم تحریم ها باز خواهد گشت و این یک خطر است.