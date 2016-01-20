ایران در شرایط گذاربه سمت مدرنیته است/بیان مشکلات سیاه نمایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری عصر امروز در نوزدهمین کنگره همکاری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اظهار کرد: دانشگاه در دوره نقل علم قرار دارد که به معنای تدریس علم است که بخشی از دوره انتقال کل جامعه ما است.

وی افزود: هنوز در ایران نتوانستیم درباره دانشگاه به معنای بین المللی تفکر کنیم اما این نکته به این معنا نیست که ۱۵۰ دانشگاه دولتی و ۳۰۰ دانشگاه خصوصی به این معنی خاص درباره آن نمی اندیشند.



استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ایران در شرایط گذار به سمت مدرنیته قرار دارد و دوران گذار شرایط خاص خود را دارد و پیچیدگی های زیادی دارد.

منصوری با بیان اینکه در دوران نقل علم و گذار با انواع نابسامانی ها روبرو هستیم ادامه داد: نباید از این نابساماني ها ناراحت شویم و از دید تاریخی باید ببینیم در کجای تاریخ هستیم راه حل مشکلات را پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: در طول ۸۰ سال از تاسیس دانشگاه در کشور ما هنوز نتوانسته ایم یک دانشگاه عملی ایجاد کنیم و هیچ سندی هم درباره دانشگاه وجود ندارد و سندی هم پیدا نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: هیچ دانشگاهی در ایران نداریم که در اساسنامه و ساختارش درباره علت و فلسفه تأسیس آن حرفی زده شده باشد.

منصوری با اشاره به اینکه مشکلاتی که می بینیم علامت هشیاری جامعه ما است بیان کرد: دیدن مشکلات علامت سیاه نمایی نیست بلکه نشانه پیشرفت است.

وی تأکید کرد: جامعه قبل از انقلاب هشیار نبود و اشکالات را نمی دید و وای به روزی که خیال کنیم همه چیز خوب است و باید از دوره گذار عبور کنیم که بسیار سخت است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: بودجه تحقیقات بنیادین کشور ما هفت درصد کل بودجه تحقیقاتی و ناچیز بوده است بر خلاف حرف هایی که برخی مسئولان می زنند.

منصوری بیان کرد: در دورانی که درباره ارتباط صنعت و دانشگاه حرف می زنیم دو گمشده کلیدی وجود دارد، یکی اینکه دانشگاه ما برای برنامه ریزی برای رشته های خاص تأسیس نشده است و بیش از ۹۹ درصد مدیران صنایع دانش آموخته دانشگاه هستند.

وی یادآور شد: دانشگاه و بخش علمی کشور ارتباط تعریف شده با بازار کار و فرصت های فناورانه ندارد و تازه دارد شروع می شود البته نداشتن این ارتباط عیب نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: تفکر بنیادین نداریم و اگر تفکر بنیادی نباشد تحولی به وجود نمی آید و صنعتی شکل نمی گيرد، ضمن اینکه صنایع ما تفکر بنیادین ندارند.