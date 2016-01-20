به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه دهمین نمایشگاه استانی کتاب خوزستان و سیصدمین نمایشگاه استانی کتاب در کشورعصر امروز چهارشنبه ۳۰ دی ماه با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و جمعی از مسئولان این استان در محل دائمی نمایشگاههای کتاب خوزستان در شهر اهواز برگزار شد.

سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم در سخنانی با اشاره به ریشه قدیمی تمدنی خوزستان چه قبل و چه پس از ورود اسلام به کشور گفت: خوزستان تنها طلای سیاه، سفید و سبز ندارد بلکه در ۸ سال دفاع مقدس طلای سرخ خون شهیدان نیز بر آن افزوده شد. این استان گنجینه‌ای غنی از خدمت به دین و مذهب را در خود نهفته دارد؛ سرزمینی که جایگاه مفاخر ادبی بزرگ از ابونواص و دعبل خزاعی گرفته تا قیصر امین‌پور را در خود پرورانده است.

وی سپس با اشاره به برگزاری سیصدمین نمایشگاه استانی کتاب گفت: این نمایشگاه‌ها از سال ۷۱ شروع شد و اگر چه گاه در سالی مانند ۸۱، سه دوره برگزار شده‌اند و گاه در سالی مانند ۹۴، بیست و شش دوره تا پایان سال برگزار می‌شوند، به صورت مستمر ۲۳ سال تداوم داشته‌اند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به ذکر فوائد برگزار این نمایشگاه‌ها پرداخت و یادآور شد: فرصتی که این نمایشگاه‌ها پدید آورده‌اند ارائه ویترین برای کتاب‌های متنوع و متکثر است؛ از سال ۵۸ تا الان حدود یک میلیون عنوان کتاب چاپ اول و چاپ مجدد در کشور منتشر شده و تنها در ۹ ماهه اول امسال حدود ۵۰ هزار عنوان کتاب چاپ اول در کشور منتشر شده است. این کتاب‌ها باید دیده شوند.

به گفته صالحی از سال ۹۲ تا الان یعنی در دوره دولت جدید ۶۸ نمایشگاه استانی با عرضه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار عنوان کتاب برپا شده است.

وی کارکرد دوم نمایشگاه‌های کتاب استانی حضور ناشران متکثر و متنوع در آنها عنوان کرد و یادآور شد: از ابتدای این نمایشگاه‌ها و در طی این ۲۳ سال حدود ۲۰ هزار ناشر در آنها حضور یافته‌اند.

صالحی همچنین فروش کتاب در نمایشگاه‌های استانی را در سه سال گذشته (۹۱، ۹۲ و ۹۳) حدود ۱۵ میلیارد تومان و فروش کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه‌های کتاب استانی در سال جاری را ۱۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارکرد چهارم نمایشگاه‌های استانی کتاب تخفیف در دسترسی مخاطبان به کتاب است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به عدالت توزیعی و فضای عرضه کتاب را کارکرد پنجم نمایشگاه‌های استانی ذکر کرد و با ارائه آماری گفت: شاید برای شما جالب باشد که بدانید سیستان و بلوچستان با با ۱۶ دوره رکورددار برگزاری نمایشگاه‌های استانی است و پس از آن استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و کرمان هر کدام به تریبت با ۱۵ و ۱۴ دوره در مکان‌های بعدی قرار دارند. این فرصتی را پدید می اورد که استانهای کمتر برخوردار کشور به فضای دیده شدن کتابهایشان اضافه شوند.

وی گفت: کارکرد ششم نمایشگاه‌های کتاب استانی برنامه‌های جنبی و حاشیه‌ای آنها است که فرصت شکل‌گیری اتفاقات فرهنگی را حول محوری کتاب فراهم می‌کند و به مناسبت همین نمایشگاه‌ها، در هر استان به مدت حداقل یک هفته فرصت‌های گفتگو حول این محور پدید می‌آید.

صالحی سپس با تاکید بر لزوم بهسازی نمایشگاه‌های کتاب استانی تصریح کرد: نکته اول در این زمینه این است که ناشران خوب و کتابهای کیفی تر باید در نمایشگاه‌های کتاب استانی جدی‌تر دیده شوند؛ نباید این احساس به استانها دست بدهد که کتاب‌های انباری به نمایشگاه‌های آن استانها سرازیر می‌شود. مسئله دوم اینکه نمایشگاه‌های استان یک مُسکن هستند و کار دائم را در این زمنیه کتابفروشی‌ها و مراکز ثابت عرضه کتاب انجام می‌دهند.

وی تاکید کرد: نمایشگاه‌های استانی کتاب نباید به تضعیف این مراکز ثبت عرضه کتاب در استان‌ها منجر شود و برعکس باید این دو حقله به هم متصل شوند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نمایشگاههای استانی کتاب باید برای عرضه کتاب‌های عمومی، فرصت ایجاد کنند افزود: منظور از کتابهای عمومی، کتابهایی است که مطالعه آنها انتخابی و ازاد است نه اجباری و یا شبه اجباری.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: آمارهای فروش کتاب در نمایشگاه‌های استانی نشان می‌دهد که ما هنوز نتوانسته‌ایم اصلی‌ترین ترغیبت‌کننده به مراجعه آزاد مردم به کتاب باشیم.

وی یادآور شد: نمایشگاه‌های استانی کتاب با همه کارکردهایشان امروز در سیصدمین نقطه حضورشان می توانند به یک بازنگری تحول گرایانه فکر کنند.

صالحی که در آئین برگزاری سیصدمین نمایشگاه استانی کتاب سخن می‌گفت در پایان از تمامی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی قبلی و نیز معاونان فرهنگی آنان و همچنین همه مسئولان سابق که در برپایی این نمایشگاه‌ها، سهم اصلی را داشته‌اند تقدیر و تشکر کرد.