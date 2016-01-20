«کری» و «لاوروف» در زوریخ دیدار کردند/توافق بر سر جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزرای خارجه آمریکا و روسیه با هدف کاهش اختلافات درباره لیست گروه هایی که باید در مذاکرات آتی مربوط به سوریه حضور داشته باشند با هم دیدار کردند.

قرار است هفته آینده مذاکرات صلح سوریه که با وساطت سازمان ملل تشکیل می شود آغاز شوند. پیش از آغاز این مذاکرات آمریکا و روسیه در تلاش هستند تا درباره عنوان بندی گروه های مختلف حاضر در سوریه به توافق برسند.

کری و همتای روسی او در این نشست تلاش کردند تا بر سر اینکه چه گروه های مخالف نامیده شوند و چه گروه های تروریستی و اینکه چه گروه های در مذاکرات حضور یابند به توافق برسند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از پایان دیدار با همتای آمریکایی خود از توافق دو طرف درباره آتش بس در سوریه و اینکه جبهه النصره شامل آتش بس نشود خبر داد.

«لاوروف» با اشاره به حملات هوایی کشورش علیه گروه‌های تروریستی در سوریه از آمادگی مسکو برای هماهنگی های بیشتر با آمریکا در عملیات های خود در سوریه خبر داد.