جايگاههاي سوخت به نمازخانه و سرويس بهداشتي تجهيز مي شوند

ابراهيم شكوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: تمام جايگاههاي عرضه سوخت در ايام تعطيلات به منظور عرضه سوخت به مسافران در حالت آماده باش به سر مي برند.

وي با اشاره به تردد مسافران 9 استان كشور از كرج خاطر نشان كرد: مقادير زيادي بنزين معمولي ، سوپر و گازوئيل در انبارهاي نفت شهرستان ذخيره شده كه در مواقع بحران و كمبود در اختيار جايگاههاي عرضه سوخت قرار مي گيرد.

شكوري اظهار داشت: به منظور نظارت بر عملكرد جايگاههاي سوخت در غرب استان تهران 14 گروه بازرسي به صورت 24 ساعته از 26 اسفند ماه جاري تا 14 فروردين 85 ، با امكانات ارتباط سريع فعال خواهند بود.

وي يادآور شد: برنامه كشيك هاي نوروزي شركت پخش فرآورده هاي نفتي غرب استان تهران به استانداري و فرمانداريهاي تابعه غرب استان تهران مخابره شده و بر عملكرد كشيك ها نيز به طور نامحسوس نظارت خواهد شد.