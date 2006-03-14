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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۱

/ در غرب استان تهران /

جايگاههاي سوخت به نمازخانه و سرويس بهداشتي تجهيز مي شوند

جايگاههاي سوخت به نمازخانه و سرويس بهداشتي تجهيز مي شوند

رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي غرب استان تهران گفت: به منظور خدمات رساني شايسته به مسافران نوروزي در غرب استان تهران به خصوص كرج ، تمامي جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي ملزم به تجيهز سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه هاي خود شدند.

ابراهيم شكوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: تمام جايگاههاي عرضه سوخت در ايام تعطيلات به منظور عرضه سوخت به مسافران در حالت آماده باش به سر مي برند.

وي با اشاره به تردد مسافران 9 استان كشور از كرج خاطر نشان كرد: مقادير زيادي بنزين معمولي ، سوپر و گازوئيل در انبارهاي نفت شهرستان ذخيره شده كه در مواقع بحران و كمبود در اختيار جايگاههاي عرضه سوخت قرار مي گيرد.

شكوري اظهار داشت: به منظور نظارت بر عملكرد جايگاههاي سوخت در غرب استان تهران 14 گروه بازرسي به صورت 24 ساعته از 26 اسفند ماه جاري تا 14 فروردين 85 ، با امكانات ارتباط سريع فعال خواهند بود.

وي يادآور شد: برنامه كشيك هاي نوروزي شركت پخش فرآورده هاي نفتي غرب استان تهران به استانداري و فرمانداريهاي تابعه غرب استان تهران مخابره شده و بر عملكرد كشيك ها نيز به طور نامحسوس نظارت خواهد شد.

کد مطلب 302999

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