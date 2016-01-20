دانشگاه ها و صنایع استان ۱۰ تفاهم نامه منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در حاشیه نوزدهمین کنگره دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی ۱۰ تفاهم نامه میان دانشگاه ها و صنایع استان منعقد شد تا کنگره نوزدهم به هدف اصلی خود یعنی ارتباط صنعت و دانشگاه بیش از پیش نزدیک شده باشد.

بنا به این گزارش، اولین تفاهم نامه میان دانشگاه چمران اهواز و شیلات، فولاد، ورزش و جوانان نیروی انتظامی خوزستان و مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامين)، مرکز تحقیقات پلیس آگاهی ناجا و محیط زیست خوزستان امضا شد و تفاهم نامه دوم میاندانشکده فنی شهید چمران اهواز، انجمن سازندگان صنعت نفت، شرکت شهرک های صنعتی و پارک علم و فناوری خوزستان به امضا رسید. با امضای این قراداد ها میان صنایع استان انتظار می رود تا رابطه صنعت و دانشگاه شکل عملی تر به خود بگیرد و فاصله میان دانشگاه و صنعت کمتر شود.

همچنین گفتنی است نوزدهمین کنگره همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با صدور بیانیه پایانی به ایستگاه آخر رسید.

بيانيه پایانی نوزدهمین کنگره دولت، صنعت و دانشگاه با اشاره به ارتباط مؤثر و همکاری سازنده دانشگاه و صنعت به عنوان یگانه راهکار پیشرفت کشور اشاره و تاکید و اظهار امیدواری شده که برگزاری کنگره نوزدهم سرآغاز فصل نوینی برای گسترش ارتباط کارآمد میان دانشگاه و صنعت باشد.

۲۰ بند در بیانیه پایانی کنگره نوزدهم برای تحقق ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت ذکر شده که به شرح زیر است:

۱. برنامه ریزی عملیاتی در دانشگاهها برای عبور از دانشگاه کارمند آفرین به سوی ایجاد دانشگاه کارآفرین

۲. گسترش همکاری دانشگاه و صنعت با تکیه بر آمایش سرزمین و توانمندی های علمی و فناوری در هر منطقه

۳. تمرکززدایی در تقویت و واگذاری ماموریت ها و پروژه های کلان صنایع به مراکز علمی و فناوری توانمند هر منطقه بخصوص استان خوزستان

۴. اصلاح آیین نامه های ارتقای اعضای هیئت علمی در راستای تشویق همکاری های علمی و پژوهشی با صنایع و سازمان ها

۵. انتقال نیازها و مشکلات صنایع به دانشگاه ها از طریق برگزاری نشست ها ی نیاز سنجی و نیاز شناسی

۶. تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان با تأکید بر تقویت نهادهای واسطه ای پژوهشی و فناوری

۷. تقویت دیپلماسی علمی و فناوری در دوران پسا تحریم در راستای افزایش همکاری دانشگاه و صنعت

۸. برنامه ریزی عملیاتی دانشگاه و صنعت در جهت انجام پایان نامه های تقاضا محور به میزان حداقل ۵۰ درصد تا انتهای برنامه ششم

۹. گسترش دوره های فرصت مطالعاتی و پسا دکترا در صنایع به عنوان یکی از محورهای نوین ارتباط صنایع و دانشگاه

۱۰. متنوع سازی درآمدهای دانشگاهها از طریق تجاری سازی فناوری و مشارکت در سهام شرکت های دانش بنیان

۱۱. ارتقای سطح بهره وری و افزایش کارآیی نیروی انسانی از طریق اصلاح شیوه برگزاری دوره های کارآموزی، کارورزی و کارآفرینی دانشجویان در صنعت

۱۲.توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاه ها به دوره های مهارتی و انطباق دوره های آموزش عالی با بازارکار و کارآفرینی

۱۳. راه اندازی کلینیک صنعت و کسب و کار دراستانها با همکاری دانشگاهها و صنایع به عنوان یکی از مدل های همکاری دانشگاه و صنعت

۱۴.افزایش بودجه تحقیقاتی کشور مطابق با نقشه جامع علمی کشور

۱۵. برنامه ریزی جهت راه اندازی رشته های موردنیاز صنایع منطقه براساس نتایج آمایش سرزمین

۱۶. تهیه و راه اندازی بانک اطلاعاتی از دانش آموختگان و بازنشستگان دانشگاهی و صنعتی جهت بهره برداری از قابلیت ها و تجربیات آنها

۱۷. توجه به آینده نگری و آینده پزوهشی در حوزه علم وفناوری به تأکید اهداف جهانی توسعه ۲۰۳۰

۱۸. امکان حضور دانشگاهها بطوررسمی در مناقصات مربوط به پروژه های مطالعاتی و طراحی دستگاه های اجرائی

۱۹. فراهم شدن توجه به تقویت نقش نهادهای بخش خصوصی در چرخه علم و صنعت و فعالیت های پژوهشی و فناوری

۲۰. توجه بیشتر به توسعه پیوند آموزش عالی و بازار کار