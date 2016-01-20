دیدار ظریف با همتای نروژی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس جهانی داووس با وزیر امور خارجه نروژ دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و مسایل منطقه ای و بین المللی بحث و گفتگو کردند.

ظریف در این دیدار با اشاره به فرصت های پیش رو برای گسترش روابط دو کشور به ویژه در زمینه های اقتصادی و بازرگانی، از نروژ بابت همکاری های انجام شده در اجرای برجام قدردانی کرد.

وزیر خارجه نروژ نیز ضمن ابراز علاقمندی به توسعه روابط دوجانبه اظهار امیدواری کرد قدم های جدی تری در این زمینه برداشته شود. در این دیدار همچنین در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر شد.