ورود نیروی زمینی ترکیه به شهر جرابلس سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در حالی که زمان چندانی تا آغاز مذاکرات صلح سوریه باقی نمانده است شاهدان عینی از ورود شمار زیادی از نیروهای زمینی ارتش ترکیه به شهر جرابلس در استان حلب سوریه خبر دادند.

بنا بر این گزارش نیروهای ترکیه به هنگام ورود به این شهر با مقاومت گروه های تروریستی حاضر در محل مواجه نشده اند.

گفته می شود این ورود نیروهای ترکیه با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای کرد سوریه صورت گرفته است.

روز گذشته نیز توپخانه های ترکیه مقر نیروهای کرد سوری در شهر تل الابیض را هدف قرار داده بودند.

با توجه به مخالفت ترکیه با حضور کردهای سوری در مذاکرات صلح سوریه گفته شده است ورود نظامی ترکیه به خاک سوریه اقدامی حساب شده با هدف جلوگیری از پیشروی های نیروهای کرد سوری و اخلال در روند مذاکرات صلح سوریه صورت می گیرد.