  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

ورود نیروی زمینی ترکیه به شهر جرابلس سوریه

ورود نیروی زمینی ترکیه به شهر جرابلس سوریه

منابع خبری از ورود شمار زیادی از نیروهای زمینی ترکیه به شهر جرابلس در استان حلب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، در حالی که زمان چندانی تا آغاز مذاکرات صلح سوریه باقی نمانده است شاهدان عینی از ورود شمار زیادی از نیروهای زمینی ارتش ترکیه به شهر جرابلس در استان حلب سوریه خبر دادند.

بنا بر این گزارش نیروهای ترکیه به هنگام ورود به این شهر با مقاومت گروه های تروریستی حاضر در محل مواجه نشده اند.

گفته می شود این ورود نیروهای ترکیه با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای کرد سوریه صورت گرفته است.

روز گذشته نیز توپخانه های ترکیه مقر نیروهای کرد سوری در شهر تل الابیض را هدف قرار داده بودند.

با توجه به مخالفت ترکیه با حضور کردهای سوری در مذاکرات صلح سوریه گفته شده است ورود نظامی ترکیه به خاک سوریه اقدامی حساب شده با هدف جلوگیری از پیشروی های نیروهای کرد سوری و اخلال در روند مذاکرات صلح سوریه صورت می گیرد.

کد مطلب 3030011
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها