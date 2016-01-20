به گزارش خبرنگار مهر، اللهوردی نوبخت عصر چهارشنبه در بازدید از مراکز حونگیری در اردبیل اضافه کرد: البته در این خصوص و از بدو تشکیل انتقال خون و خون گیری از اهداکنندگان تاکنون در این استان تنها یک گروه خونی نادر شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه در دنیا ۳۱ گروه و در کشور ۱۳ مورد گروه خونی نادر شناسایی شده است، تصریح کرد: شناسایی و نگهداری گروههای خونی نادر توسط انتقال خون انجام میشود و بسیار پرهزینه است.
مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به شناسایی هشت هزار واحد گروه خونی نادر در جهان و هزار واحد در کشور، نگهداری هر واحد خون نادر را ۵۰ میلیون ریال هزینه برشمرد و متذکر شد: دلیل اهمیت شناسایی گروههای خونی نادر برای تأمین نیاز خونی خود فرد در شرایط خاص از جمله تصادفات است.
وی مدتزمان نگهداری خون و فرآوردههای خونی را ۳۵ روز اعلام کرد و بیان داشت: با این حال امکان نگهداری گروههای خونی نادر تا ۳۰ سال از طریق منجمد کردن فراهم شده است.
نوبخت در خصوص نحوه شناسایی گروههای خونی نادر در استان اردبیل عنوان کرد: این عمل در بین اهداکنندگان و هر از گاهی آزمایش میشود و در بررسیها جامعه آماری زیر ۱۸ سال محسوب نمی شود.
وی با اشاره به نگهداری گروههای خونی نادر در سازمان مرکزی انتقال خون یادآور شد: درصورتی که فرد در هنگام نیاز گروه خونی خود را نداشته باشد گروه دهنده یعنی o منفی به وی تزریق میشود.
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