نقشه جامع و تفضیلی ۱۸ شهر گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخش رستمی، عصر چهارشنبه، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، اظهار کرد: در استان گلستان ۳۰ شهر داریم که از این تعداد ۱۸ شهر نقشه جامع و تفضیلی دارد، مطالعات ۷ شهر در نوبت است، در ۵ شهر در حال تدوین طرح است و در ۵ شهر جدیدالتأسیس نیز طرح هادی شهری در دست اقدام است.

وی افزود: در بخش مسکن مهر از سال ۸۶ تعهداتی ایجادشده بود که به‌مرور تا سال ۹۱ به ۲ برابر مصوبه رسید و تاکنون ۱۹ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده‌شده است.

وی بیان کرد: در بخش املاک حقوقی ۲۰۰ هکتار زمین تملک کردیم و ۲۴۰ فقره حکم از محاکم قضایی صدور رأی داشتیم که ۹۲ درصد آن‌ها به نفع دولت بود.

رستمی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۰۰ هزار تن آسفالت در جاده‌های استان ریخته شد که ۳۰۰ کیلومتر راه استانی را پشتیبانی می‌کرد.

وی افزود: میزان بدهی اداره کل راه و شهرسازی در ۲.۵ سال گذشته ۶۸ میلیارد تومان بود که به‌تدریج ۵۰ درصد از این بدهی‌ها شناسنامه‌دار شده و ۷۰ درصد نیز با اسناد خزانه و دیگر اسناد محقق شده است، مابقی بدهی‌ها نیز ساماندهی شده و ردیف اعتباری دارد.

مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان گلستان تصریح کرد: تکلیف حقوق و مزایای ۳۵۰ نفر از کارکنان راه و شهرسازی استان گلستان نیز مشخص نبود که در این مدت به آن نیز رسیدگی شد و امروز اداره کل راه و شهرسازی گلستان در آرامشی نسبی به سر می‌برد.