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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۵۲

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل:

عکاسان واقعیت‌های جامعه را انعکاس دهند

عکاسان واقعیت‌های جامعه را انعکاس دهند

اردبیل – مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: ضروری است عکاسان با بهره‌گیری از توان هنر عکاسی واقعیت‌های جامعه را انعکاس دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستیم همایش عکس منتخب ماه تصریح کرد: هنر به‌منزله یک رسانه است و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله فرهنگ دارد می‌تواند واقعیت‌های جامعه را انعکاس دهد.

وی بابیان اینکه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی هنر عکاسی می‌تواند کارکرد قابل‌توجهی داشته باشد، اضافه کرد: انتظار می‌رود هنرمندان به‌واسطه ظرفیتی که در هنر عکاسی وجود دارد نسبت به انعکاس واقعیت جامعه اقدام کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همراهی با هنرمندان را به‌ویژه از سوی مسئولان در بیشتر مواقع روندی سخت توصیف کرد و افزود: بااین‌وجود انتظار می‌رود هنرمان از رسالت و توانمندی این مقوله غفلت نکرده و تلاش خود را برای استفاده بهینه از هنر به‌کارگیرند.

شفیعی با تأکید به اینکه هنر عکاسی اغلب به مفاهیمی چون فقر، یاس و ناامیدی می‌پردازد، متذکر شد: هنرمندان می‌توانند از عکاسی برای انعکاس شادی و زیبایی بهره گیرند و آثار هنرمندان در همایش عکس منتخب ماه نیز تا حدود زیادی موفق بوده و معنی و مفهوم زندگی را در بر دارد.

وی برگزاری ماهانه همایش عکس منتخب را حرت شایسته‌ای برای ارتقا کمی و کیفی تولیدات عکس دانست و افزود: در این راستا استانداری اردبیل نیز تا حد توان از هنرمندان حمایت خواهد کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل به جایگاه مطلوب استان اردبیل در تولیدات هنری اشاره کرد و گفت: هرکجا تجمع سمن‌های مردم‌نهاد بوده نام استان اردبیل می‌درخشد.

شفیعی حمایت از استعدادهای جوان هنری را وظیفه تمامی دستگاه‌ها دانشت و ابراز امیدواری کرد مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها در این راستا افزایش یابد.

کد مطلب 3030017
محمد میرزایی ناطق

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