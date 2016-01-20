به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستیم همایش عکس منتخب ماه تصریح کرد: هنر بهمنزله یک رسانه است و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله فرهنگ دارد میتواند واقعیتهای جامعه را انعکاس دهد.
وی بابیان اینکه در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی هنر عکاسی میتواند کارکرد قابلتوجهی داشته باشد، اضافه کرد: انتظار میرود هنرمندان بهواسطه ظرفیتی که در هنر عکاسی وجود دارد نسبت به انعکاس واقعیت جامعه اقدام کنند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همراهی با هنرمندان را بهویژه از سوی مسئولان در بیشتر مواقع روندی سخت توصیف کرد و افزود: بااینوجود انتظار میرود هنرمان از رسالت و توانمندی این مقوله غفلت نکرده و تلاش خود را برای استفاده بهینه از هنر بهکارگیرند.
شفیعی با تأکید به اینکه هنر عکاسی اغلب به مفاهیمی چون فقر، یاس و ناامیدی میپردازد، متذکر شد: هنرمندان میتوانند از عکاسی برای انعکاس شادی و زیبایی بهره گیرند و آثار هنرمندان در همایش عکس منتخب ماه نیز تا حدود زیادی موفق بوده و معنی و مفهوم زندگی را در بر دارد.
وی برگزاری ماهانه همایش عکس منتخب را حرت شایستهای برای ارتقا کمی و کیفی تولیدات عکس دانست و افزود: در این راستا استانداری اردبیل نیز تا حد توان از هنرمندان حمایت خواهد کرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل به جایگاه مطلوب استان اردبیل در تولیدات هنری اشاره کرد و گفت: هرکجا تجمع سمنهای مردمنهاد بوده نام استان اردبیل میدرخشد.
شفیعی حمایت از استعدادهای جوان هنری را وظیفه تمامی دستگاهها دانشت و ابراز امیدواری کرد مسئولیتپذیری دستگاهها در این راستا افزایش یابد.
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