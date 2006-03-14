استقرار 5 جايگاه استقبال از مسافران نوروزي در كرج

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، اين جايگاهها به منظور ارائه نقشه هايي از مكان هاي ديدني كرج ، اهدا گل و نهال به مسافران و نيز استراحت موقت در5 منطقه ورودي شهرستان كرج مستقر خواهند شد.

ارائه پاكت هاي زباله درون خودرو جهت فرهنگ سازي نيز براي اولين بار در كشور در اين كمپها به مسافران عرضه خواهد شد.

در جايگاههاي يادشده خدمات ايمني از قبيل اورژانس ، هلال احمر و آتش نشاني نيز مستقر هستند تا در صورت وقوع حوادث غير مترقبه در اولين فرصت اقدامات لازم به عمل آيد.

در برپايي كمپهاي نوروزي مناطق 10 گانه شهرداري كرج با سازمان خدمات شهري شهرستان كرج همكاري مي كنند.

جايگاههاي نوروزي براي اولين بار در شهرستان كرج مستقر مي شوند.