  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۴

استقرار 5 جايگاه استقبال از مسافران نوروزي در كرج

معاونت خدمات شهري شهرداري كرج نسبت به استقرار 5 جايگاه استقبال از مسافران نوروزي اقدام مي كند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، اين جايگاهها به منظور ارائه نقشه هايي از مكان هاي ديدني كرج ، اهدا گل و نهال به مسافران و نيز استراحت موقت در5 منطقه ورودي شهرستان كرج مستقر خواهند شد.

ارائه پاكت هاي زباله درون خودرو جهت فرهنگ سازي نيز براي اولين بار در كشور در اين كمپها به مسافران عرضه خواهد شد.

در جايگاههاي يادشده خدمات ايمني از قبيل اورژانس ، هلال احمر و آتش نشاني نيز مستقر هستند تا در صورت وقوع حوادث غير مترقبه در اولين فرصت اقدامات لازم به عمل آيد.

در برپايي كمپهاي نوروزي مناطق 10 گانه شهرداري كرج با سازمان خدمات شهري شهرستان كرج همكاري مي كنند.

جايگاههاي نوروزي براي اولين بار در شهرستان كرج مستقر مي شوند.

کد مطلب 303002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها