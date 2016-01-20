وظیفه بسیج رسانه، تقویت جبهه گفتمان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد علما ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه که با حضور تنی چند از مدیران مسئول رسانه های استان و خبرگزاری ها در محل روزنامه قدس برگزار شد بیان کرد: بسیج رسانه با هدف تبادل آراء و افکار، اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، نقد و نظارت امور جاری به دور از گرایش سیاسی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه بسیج رسانه فرصتی برای تقویت فصل مشترک رسانه ها است ادامه داد: ظرفیت رسانه های خراسان رضوی در کشور فرصتی بی نظیر است که تاکنون به درستی از آن استفاده نشده است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو تاکید کرد: به فرموده مقام معظم رهبری در پیچ تاریخی قرار داریم که عبور از آن با حضور پرشور مردم در انتخابات و دلسرد کردن دشمن میسر می شود.

علما بیان کرد: در همین راستا سه اصل مورد تاکید در کلام امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری شامل نقش رسانه در مشارکت مردم، قانون گرایی در انتخابات و انتخابات اصلح سرفصل اقدامات بسیج رسانه قرار گرفته و در طی نشست هایی با حضور اصجاب رسانه مورد واکاوی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر نقش آفرینی رسانه ها در برابر هجمه دشمن بیان کرد: در انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد جمهوریت و انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عنوان نماد اسلامیت یاد کرد و افزود: باید با توجه و حساسیت بیشتری توسط رسانه ها و نقش انتخابات در سرنوشت مردم پرداخته شود.

وظیفه رسانه ها صیانت از اعتماد عمومی است

مدیر مسئول هفته نامه فرا خبر نیز در این نشست با بیان اینکه رسانه ها باید در راستای صیانت از اعتماد عمومی گام بردارند بیان کرد: بسیج متعلق به بدنه نظام و اصل انقلاب است و لذا بسیج رسانه باید به احزاب و جریان های سیاسی که خطوط قرمز را رعایت نکرده و موجب بی اعتمادی مردم به نظام می شوند هشدار های لازم را گوشزد کند.

سید جلال فیاضی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید اعتماد مردم را خدشه دار کرد افزود: صیانت و حفاظت از اعتماد عمومی مردم از مهم ترین وظایف رسانه ها است.

وی بزرگ ترین آفت انتخابات را رفتارهایی دانست که به شعور و کرامت مردم توهین می کند و گفت: پهن کردن سفره برای جمع آوری رای را از جمله این رفتار های توهین آمیز به کرامت و شعور مردم است.

وی افزود: رسانه ها نباید اجازه بدهند عده ای برای پست و مقام خدای ناکرده آنها را بازیچه اهداف خود قرار دهند.

فیاضی بیان کرد: رویارویی جریان های سیاسی موجب زیر پا گذاشتن منافع ملی می شود و لذا نباید جریان های سیاسی مسائل را سیاه و سفید ببینند و خدای ناکرده مطبوعات بازیچه این میدان شوند.

وی با اشاره به حمله به سفارت عربستان توسط برخی عوامل نفوذی بیان کرد: رسانه های خبری غرب از این فرصت به دست آمده نهایت سعی را برای برجسته سازی انجام دادند تا موضوع حقوق بشر و اعدام شیخ النمر را به حاشیه بکشانند.