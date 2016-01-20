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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۱۰

در ارزیابی ملی وزارت بهداشت؛

مرکز روانپزشکی «رازی» رتبه برتر اعتباربخشی را کسب کرد

مرکز روانپزشکی «رازی» رتبه برتر اعتباربخشی را کسب کرد

رئیس مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) از کسب رتبه یک این مرکز درمانی در ارزیابی ملی اعتبار بخشی وزارت بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امید رضایی گفت: خدمات پیشرفته و مطابق با استانداردهای کشوری و بین المللی در بخش های بستری و سرپایی مرکز روانپزشکی رازی (امین آباد) سبب کسب این رتبه در میان بیمارستان های روانپزشکی کشور شده است.

مركز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) به عنوان قديمي ترين و بزرگترین مرکز روانپزشکی كشور در سال ۱۲۹۷ هجری شمسي تاسيس شده است.

این مركز در سال ۱۳۷۴ به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واگذار شد و همزمان با پيشرفت هاي علمی -  پژوهشي و درمانی - توانبخشی، به مركز آموزشی - درمانی روانپزشكي رازی تغيير نام داد.

امین آباد، بزرگترين مركز درمانی - آموزشی در منطقه خاورميانه است که با توان علمی و نظارت اساتید برجسته و هیئت علمی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، به طور شبانه روزي خدمات روانپزشكي، پيراپزشكی، پرستاری، روانشناسی، كار درمانی، مددكاری (اعضای تيم درمان و توانبخشي) و خدمات كلينيكي و پارا كلينيكی چون دندانپزشكی، راديولوژی، آزمايشگاه، نوار قلب، الكتروآنسفالوگرافی، فيزيوتراپی، دارو درماني و شوک به مددجويان ارائه مي دهد.

مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) در شرق شهر ری و دامنه جنوبي كوه بي بي شهربانو نزديك بخش امين آباد در وسعتي حدود ۱۰۰ هكتار واقع شده است.

کد مطلب 3030027
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • عباس نژاد ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من به عنوان یه ایرانی افتخار میکنم و خسته نباشید به دکترین عزیز

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