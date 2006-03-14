واحدهاي كارآفرين تسهيلات بانكي دريافت مي كنند

جمال منصوريار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : تسهيلات بانكي ياد شده در چهار بخش صنعت، توليد ، خدمات و كشاورزي و از محل گسترش واحدهاي كوچك زودبازده و كارآفرين در برنامه چهارم توسعه كشور پرداخت مي شود.

وي وام مختص هر بخش را 10 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود : بازپرداخت وام‌ها پس از اجراي طرح كارآفرين در اقساط پنج ساله آغاز خواهد شد كه همين امر كمك شايان توجهي به كارآفرينان تازه كار خواهد كرد.

منصوريار با اشاره به توجه ويژه به طرح هاي كارآفرين در نقاط محروم خاطرنشان كرد: واحدهاي كارآفرين مناطق محروم بر اساس سياست‌هاي دولت مبني بر توزيع عادلانه منابع با اولويت مي توانند از اين وام بهره مند شوند.

معاون سازمان كار و آموزش فني وحرفه اي كرج ادامه داد: تقويت اقتصادي به خصوص در مناطق محروم ،ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد ، افزايش توليد ، بالا بردن حجم صادرات غير نفتي و محروميت زدايي از اهداف اصلي طرح اعطاي وام به واحدهاي كارآفرين است.

وي اعتبار تخصيص يافته به واحدهاي كارآفرين غرب استان تهران را يكهزار و 200 ميليارد ريال اعلام و تصريح كرد: به رغم اينكه رقم ياد شده پاسخگوي نيازهاي منطقه نخواهد بود آغاز خوبي براي فعاليت صنايع زودبازده در غرب استان تهران محسوب مي شود.

وي تاكيد كرد: با جذب تسهيلات بانكي كارآفريني در نقاط محروم توجه ويژه مسئولان به آن مناطق جذب خواهد شد و ساير بخش‌هاي مناطق محروم نيز مورد عنايت واقع مي شوند.