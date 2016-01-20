علت حریق هتل بزرگ امارات در شب سال نو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیس دوبی روز چهارشنه اعلام کرد که علت حریق گسترده یکی از هتل های بزرگ این امارت در شب سال نو میلادی ایراد در سیستم برق بوده است.

«خمیس مطر المزاینه» فرمانده کل پلیس دوبی با اعلام اینکه آتش سوزی این هتل در نتیجه ایراد در سیستم برق رسانی و اتصال برق رخ داده است، گفت: هیچ کس در این رابطه بازداشت نشده است. حادثه جنبه جنایی نداشته و اهمالی نیز صورت نگرفته است.

«احمد محمد احمد» کارشناس پلیس دوبی نیز تصریح کرد که این آتش سوزی در بین طبقات ۱۴ و ۱۵ این هتل ۶۳ طبقه روی داده است.

لازم به ذکر است که یکی از هتل‌ های بزرگ دوبی در شب سال نو میلادی دچار حریق گسترده شد. این آتش سوزی در یک هتل ۶۳ طبقه در نزدیک برج خلیفه (بلندترین ساختمان جهان) روی داد و براساس گزارش رسانه‌ها دست کم ۲۰ طبقه از این برج دچار حریق شد و چندین نفر نیز بر اثر این آتش سوزی زخمی شدند.

هر چند شایعه شده که داعش در این آتش سوزی دست داشته اما پلیس دبی وقوع این آتش سوزی را در نتیجه ایراد در سیستم برق خوانده است.