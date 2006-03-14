هرگونه افزايش قيمت فرآورده هاي لبني فاقد وجاهت قانوني است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان با اشاره به فرا رسيدن ايام پاياني سال و اينكه اخيرا شكاياتي در خصوص افزايش قيمت برخي از فرآورده هاي لبني دريافت شده ، اعلام كرد: اين امر مورد پيگر قانوني قرارخواهد گرفت.

اين سازمان تصريح مي كند: هرگونه افزايش قيمت فرآورده هاي لبني از سوي كارخانجات لبني و عوامل عمده و خرده و توزيع ، فاقد وجاهت قانوني بوده و مراتب از طريق شماره تلفن 124 ستاد خبري، مركز هماهنگي امور بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و همچنين سازمان هاي بازرگاني استان ها در سراسركشور قابل بررسي مي باشد.

براساس اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، درصورت بروز تخلف و عدم توجه به ضوابط مراتب درچارچوب تعزيرات حكومتي و قانون نظام صنفي مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت.