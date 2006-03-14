" عبور " از آتش ؛ يا " پريدن " از آتش ؟

اين جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : آنچه به عنوان عبور از آتش كه به اشتباه از آتش پريدن عنوان مي شود ، در كشور ما مرسوم است ريشه در اعتقاد هاي ديني و ملي ايرانيان دارد .

دكتر محمود اكرامي فر ادامه داد : در روايت هاي اسلامي و ايراني آتش به عنوان عنصر پاك كننده اي كه به آن قسم ياد مي شود مطرح است . وقتي ابراهيم ( ع ) خواست كه حقانيت رسالت خويش را به گوش تاريخ برساند از آتش گذر كرد و در روايات ايراني و اسطوره هاي ما نيزسياوش پاكدامن سوگند خود را با عبور از آتش مقدس ادا كرد .

وي اضافه كرد : در نزد ايرانيان قديم اجاق كه آتشدان هميشه فروزان بوده بسيار مقدس و شريف قلمداد مي شده تا آنجا كه خاك اجاق شفا دهنده محسوب مي شده است .

اين جامعه شناس خاطرنشان كرد : در آستانه سال نو با آب جسم و با گچ كه نوعي خاك است در و ديوار را جلايي مي دهيم و براي تطهير روح از عنصري برتر از ميان عناصر اربعه استفاده مي كنيم . با عبور از آتش به گناه سوزي مي پردازيم و خود را يك ايراني مطهر و شريف در آستانه روز و روزگاري تازه مي سازيم .

اكرامي در ادامه گفت : در هنگام پريدن از آتش با جمله اي كه از اجداد خود آموخته ايم " زردي من از تو / سرخي تو از من" مي گوييم كه نوعي دعا و مناجات شيرين است كه در خطاب با آتش مي خواهيم گناهان ما را بگيرد و نشاط و شادابي خويش را به ما ارزاني كند .

وي در پايان گفتگو تصريح كرد : با گذشتن نمادين از روي آتش از درون آتش گناهان خود عبور مي كنيم و سوگند پاكي و طهارت به جاي مي آوريم .

به گزارش مهر ، دكتر محمود اكرامي فر داراي درجه دكتراي مردم شناسي است . اين پژوهشگر در سال 1338 در اسفراين به دنيا آمد و عمده تحقيق هاي وي در حيطه فرهنگ عامه است كه از ميان آنها مي توان به كتاب هاي " از ما بهتران ‍" و " مردم شناسي اصطلاحات خودماني جوانان " اشاره كرد .