برخی اعضای کنفرانس ریاض مرتکب جنایات جنگی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «هیثم مناع» رئیس مشترک شورای دموکراتیک سوریه با اعلام اینکه برخی اعضای هیات کنفرانس ریاض برای اعزام به مذاکرات سوریه در ژنو، مرتکب جنایات جنگی شده اند با نشستن در کنار این گروه ها که اقدامات کثیفی را علیه مردم سوریه انجام داده اند مخالفت کرد.

هیثم مناع با بیان اینکه برخی از کشورهای منطقه می خواهند از مخالفان سوری به عنوان یک ابزار و برگ برنده استفاده کنند بر مخالفت خود و گروهش با این امر تاکید کرد.

وی در گفتگو با شبکه المیادین گفت: گروه ریاض تحت سلطه برخی کشورهاست و برخی از اسامی مخالف سوری به خواست طرف های منطقه ای حذف شده اند. برخی اسامی هیات کنفرانس ریاض مرتکب جنایات جنگی شده اند.

مناع تاکید کرد: ما در کنار گروه هایی که مرتکب جنایات جنگی شده و اقدامات کثیفی را در حق مردم سوریه انجام داده اند نخواهیم نشست. گروه های مسلح سوری که عناصر خارجی را در جمع خود گرد آورده اند نمی توانند در مذاکرات شرکت کنند.

مناع افزود: برخی از افراد در هیات ریاض دموکراسی را شرک و کفر می دانند. ما با شرکت در کنفرانس ریاض مخالفت کردیم و از کسی در این خصوص کمک نخواستیم. جبهه النصره و گروه های مسلح شبیه آن بر روی زمین در حال افول هستند و ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه پیشروی می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس قطعنامه بین المللی سه مرجع در خصوص هیات مخالفان وجود دارد که روسیه، مصر و عربستان هستند و ریاض تنها مرجع نیست.

در همین حال «ملهم الدروبی» عضو دبیرخانه شورای ملی مخالفان سوری اظهار داشت که هیات کنفرانس ریاض تاکنون برای شرکت در مذاکرات ژنو دعوتنامه دریافت نکرده است و علت آن مخالفت روسیه با مشارکت جیش الاسلام و احرارالشام در این هیات بوده است.

الدروبی همچنین اعلام کرد که دیمیستورا حق ندارد هیات مخالفان را برای مذاکرات ژنو تعیین کند.