ملی پوش کاراته قم برای حضور در لیگ جهانی عازم پاریس شد

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیر مهدیزاده کاراته کای قمی و دارنده مدال طلای آسیا و جهان پس از ماهها دوری از مسابقات لیگ جهانی بار دیگر در دور جدید این مسابقات روی تاتامی میرود.
وی افزود: این کاراته کای قمی همراه با چند ملی پوش دیگر کاراته کشورمان برای حضور در این مسابقات راهی فرانسه شد تا مسابقات خود را در پاریس برگزار کند.
رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: مسابقات لیگ جهانی کاراته که به آن کاراته وان هم گفته میشود هر چند ماه یک بار برگزار میشود و شرایطی متفاوت با جام جهانی کاراته که هر ۲ سال یک بار برگزار میشود دارد.
برخورداری بیان داشت: موفقیت در کاراته وان سبب افزایش رنکینگ کاراته کاها در رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته میشود و امیر مهدیزاده نیز پس از غیبتی طولانی در این مسابقات حاضر خواهد بود.
وی عنوان کرد: این رقابتها از روز جمعه دوم بهمنماه آغاز میشود، ابتدا کاتاروهای دو بخش انفرادی و تیمی مردان و زنان به میدان خواهند رفت و سپس مسابقات کاتای تیمی دو بخش مردان و زنان برگزار میشود.
رئیس هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: مهدیزاده قرار بود در مسابقات لیگ جهانی اتریش در تابستان امسال حاضر باشد که شرایط اعزام از سوی کشور میزبان فراهم نشد و آخرین باری که وی در یک دوره کاراته وان شرکت کرده در سال ۲۰۱۴ به میزبانی ژاپن بوده است.
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