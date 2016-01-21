سید حسین زینال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم که امسال در لیگ برتر نوجوانان کشور حاضر است فردا جمعه دوم بهمنماه در شیراز در هفتههای سوم، چهارم و پنجم از دور برگشت این مسابقات برابر حریفان خود به میدان میرود.
وی افزود: این تیم در دیدار خود از هفته سوم دور برگشت به دیدار تیم صدرنشین پاس قوامین میرود و این مسابقه، مهمترین دیدار هفته سوم دور برگشت محسوب میشود و برای تیم رده دومی لوازم خانگی کن تهران از اهمیت زیادی برخوردار است.
سرپرست تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم گفت: یاسین پیشرو در هفته چهارم برابر دانشگاه آزاد و در هفته پنجم دور برگشت برابر شورای شهر کرمانشاه روی شیهاپ چانگ خواهد رفت و امیدوار به کسب پیروزی در هر ۲ بازی و حفظ رتبه سوم جدول هستیم.
زینال حسینی بیان داشت: در نخستین هفته از دور برگشت لیگ برتر تکواندوی نوجوانان کشور تیم یاسین پیشروی قم برابر تیم لوازم خانگی کن، تیم دوم جدول قرار گرفت و این تیم را با تساوی ۵ بر ۵ متوقف کرد.
وی عنوان کرد: یاسین پیشرو در دومین مسابقه خود از دور برگشت کار آسانی در پیش داشت و ۱۰ بر صفر برابر پرنیان تجارت تهران پیروز شد تا رتبه خود در جایگاه سوم جدول را تثبیت کند.
سرپرست تیم یاسین پیشرو تصریح کرد: در حال حاضر تیم پاس قوامین با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم لوازم خانگی کن با ۲۳ امتیاز و یاسین پیشروی قم با ۱۴ امتیاز در ردههای دوم و سوم هستند.
زینال حسینی افزود: در این رقابتها تیمهای فرآوردههای گوشتی سفیر، دانشگاه آزاد، یاسین پیشروی قم، لوازم خانگی کن تهران، پاس قوامین، شورای شهر کرمانشاه، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر و پرنیان تجارت حضور دارند.
نظر شما