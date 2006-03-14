ديدار ابومازن و شيمون پرز

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع در دفتر نخست وزيري اسرائيل كه خواست نامش فاش نشود، اعلام كرد: پرز و ابومازن روز يكشنبه با يكديگر در امان پايتخت اردن ديدار كردند. وي توضيح درباره محور گفتگوهاي اين ديدار را رد كرد.

ابومازن كه درحال حاضر در آغاز سفر دوره اي خود عصر روز گذشته وارد وين شد، در جمع خبرنگاران گفت : ما با پرز در امان ديدار كرديم و خواهان اين مسئله هستيم كه پس از برگزاري انتخابات پارلماني اسرائيل در 28 مارس به راه حلي براي انجام گفتگوها دست يابيم.

درعين حال، شبكه 10 تلويزيون اسرائيل نيز خبر داد: ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم صهيونيستي موافقت خود را براي انجام ديدار بين ابومازن و پرز به اين شرط كه دوطرف فقط در مورد مسائل اقتصادي با يكديگر مذاكره كنند، اعلام كرده بود.

اولمرت پس ازآنكه به جانشيني آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي برگزيده شد هرگونه مذاكره اي را با ابومازن رد كرد.

ديدار بين ابومازن و پرز درحالي صورت گرفت كه برگزاري انتخابات پارلماني اسرائيل در 28 مارس نزديك است و براساس نظرسنجي هاي به دست آمده، شانس كاديما براي پيروزي در اين انتخابات بسيار زياد است.