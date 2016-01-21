حضور یاسین پیشرو در هفته پایانی لیگ برتر وزنه برداری

مهدی پانزوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری کشور فردا جمعه دوم بهمن به پایان میرسد و تکلیف قهرمان مشخص میشود که البته تیم ذوب آهن به احتمال قریب به یقین قهرمان این مسابقات خواهد بود.
وی افزود: تیم یاسین پیشروی قم در حال حاضر تیم دوم جدول رده بندی است و امروز و فردا برای تثبیت رده دومی جدول مسابقه میدهد البته کسب نایب قهرمانی برای یاسین پیشرو نتیجه خوبی ارزیابی میشود.
مربی تیم وزنه برداری یاسین پیشروی قم گفت: بر اساس برنامه و زمان بندی روز نخست از هفته پایانی امروز پنجشنبه، وزنه برداران در اوزان ۷۷، ۶۹، ۶۲ و ۵۶ کیلوگرم رقابت میکنند و فردا نیز مسابقات اوزان ۸۵، ۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم برگزار میشود.
پانزوان بیان داشت: با توجه به اختلاف امتیازات بین تیم یاسین پیشرو با ذوب آهن امیدی به قهرمانی نداریم و فاصله ما با تیم سوم جدول یعنی حفاری خوزستان کسب عنوان سومی یاسین پیشرو را مسجل کرده است.
وی عنوان کرد: چند وزنه بردار تیم یاسین پیشرو با مشکل آسیب دیدگی مواجه هستند و ترجیح داده شده که به آنها فشار کمتری وارد شود و به همین دلیل برخی وزنه برداران ما وزنههای سبک تری خواهند زد.
مربی تیم یاسین پیشروی قم تصریح کرد: مراسم پایانی مسابقات لیگ برتر وزنه برداری قرار است جمعه شب برگزار شود و این مراسم از ساعت ۱۹ الی ۲۲ از شبکه تلویزیونی ورزش پخش زنده خواهد شد و یاسین پیشرو نخستین جام خود در وزنه برداری را کسب میکند.
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