يك نويسنده : آسان شدن ترجمه آثار جهاني در ايران نويسندگي و تحقيق را به ركود كشيد





وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : در سالهاي اخيرميزان كتابهاي ترجمه نسبت به تاليفات داخلي در زمينه ادبيات افزايش يافته است ، اين امر پيامدهاي مثبت و منفي گوناگوني را به دنبال دارد ؛ از سويي تا زماني كه با ادبيات جهان آشنايي نداشته باشيم نمي توانيم آثاري در سطح توجه جهاني خلق كنيم ولي در عين حال از فرهنگ اصيل و پشتوانه هاي استوار پيشينيان نيز فاصله خواهيم گرفت .

اين ناشر ادامه داد : چه نيكوست در كنار حمايتي كه از محصولات مختلف ايراني از سوي دولت با در نظر گرفتن يارانه براي آنها انجام مي گيرد ، از كتابهاي نويسندگان ايراني نيز اين حمايت صورت بگيرد . متاسفانه عدم اجراي قانون كپي رايت در كشور ما و آسان شدن ترجمه آثار جهاني بدون اندكي دغدغه براي پرداخت حق التاليف به نويسنده اصلي ، بازار نويسندگي و تحقيق را به ركود كشانده است .

جواد ذوالفقاري خاطرنشان كرد : در عين حال همچنين يكي از مشكلات عمده در اين راستا به ضعف سيستم توزيع و پخش ارتباط دارد كه در معرفي و ارايه كتاب هاي ناشران به صورت سنتي و ناكافي عمل مي شود . بيشتر كتابفروشان از محتواي كتاب هايي كه به فروش مي رسانند اطلاعي ندارند و اصولا خود از مطالعه بيگانه هستند .

مدير نشر نوروز هنر اضافه كرد : چه بسا نويسنده و ناشر زحمات بسياري را در توليد يك كتاب باارزش و مفيد متحمل مي شوند ولي ناكارآمدي سيستم توزيع و عدم همكاري رسانه ها در معرفي آن كتاب تلاش آنان را بي نتيجه مي گذارد . اين در حالي است كه در كشور هاي پيشرفته دنيا نوشته هاي خوب از سوي دولت پيش خريد و سرمايه گذاري مي شود .

وي تصريح كرد : بايد ميان ناشران فعالي كه به نشر به عنوان يك خدمت فرهنگي مي نگرند و ناشر نماياني كه جز به سود مالي نمي انديشند تفاوت قايل شد . حمايت از ناشران واقعي با اعطاي تسهيلات بيشتر و منظم تربه آنها ضمن تشويق ناشران ديگر به تقويت حوزه نشر كمك بسزايي مي كند .

ذوالفقاري در پايان به مهر گفت : در اين باره بايد به ادبيات فارسي اهميت ويژه اي داده شود ، زيرا ارتقاي شعر و داستان ايراني استواري هويت ديني و ملي ما در سطح جهاني است . اگر روند حمايت از توليدات فرهنگي داخل افزايش يابد در آينده نزديك شاهد درخشش و شهرت بيش از پيش تاليفات ايراني و ترجمه گسترده آنها به زبانهاي زنده دنيا خواهيم بود .